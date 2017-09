Google Plus

Asensio: "Ahora no pienso en ganar el Balón de Oro". Foto: RealMadrid

El Real Madrid lleva un mes de septiembre cargado de actos de renovaciones de sus jugadores. Antes que Asensio han firmado su ampliación de contrato Dani Carvajal, Isco, Marcelo, Benzema, Marcos Llorente y Varane. Y parece que el mallorquín no será el último en poner su firma. Nacho, Cristiano Ronaldo y Zidane podrían ser los siguientes en expandir su trayectoria en el club blanco.

El director de relaciones institucionales del club, Emilio Butragueño, fue el encargado de acompañar al "niño bonito" del Real Madrid, de quien destacó su humildad y los valores que le ha inculcado su familia: "Tu familia te ha transmitido valores como humildad, esfuerzo y afán de superación que con tu extraordinario talento te han llevado a jugar en el Real Madrid. Tras solo una temporada has ganado la Copa de Europa, una liga, el Mundial de Clubes y las Supercopas". Además, destacó su capacidad de superación y su desparpajo a pesar de tener tan solo 21 años: "A pesar de tu juventud has demostrado una extraordinaria personalidad y fe en ti mismo para tener un papel relevante en el Real Madrid hasta ser el jugador más joven en la historia del club en marcar en una final de Copa de Europa. Estamos encantados que sigas seis temporadas más".

El talentoso jugador del Real Madrid y de la selección española amplió su contrato hasta junio de 2023, y elevó su ficha, así como su cláusula de rescisión, que sube hasta los 700 millones de euros, por lo que el Santiago Bernabéu podrá disfrutar, durante mínimo seis años más, de las galopadas y golazos del '20' blanco. "Es un día muy importante para mí. Ampliar contrato con el mejor equipo del mundo, el Real Madrid, es un orgullo. El año pasado fue mi primer año y fue un gran año donde crecí mucho. Este año he empezado muy bien y mis objetivos son los mismos: ganar muchos títulos. Es un día muy feliz", declaraba el mayor talento de Europa, tal y como anunció L'Equipe.

Cristiano Ronaldo decía hace unas semanas que Asensio le "quitará" el Balón de Oro en los próximos años y ya se habla de que el centrocampista debería valer 150 ó 200 millones: "El precio no lo marco yo. Recibir esos elogios de un jugador como Cristiano, que lo ha ganado todo, es una alegría. Yo tampoco pienso en ganar el Balón de Oro. Soy joven y todo irá paso a paso".

"El míster ya sabe como me debe de 'tratar'. Yo tengo mis metas personales y mi objetivo siempre es jugar. Pero entiendo que hay más jugadores y que hay que repartir los minutos, porque al final somos un equipo y así el año pasado ganamos todos esos títulos" decía el ex jugador de Mallorca y Espanyol sobre la dosificación de minutos.

Asensio, reconocido por sus goles de gran importancia en distintas competiciones, tuvo que quedarse con solo uno de ellos: "Es complicado. Pero me quedo con el gol de la final de la Champions porque es un gol soñado. Poder disputar una final de Champions, ganarla con el Real Madrid y, además, poder marcar en esa final fue algo increíble y un momento muy emocionante".

El jugador, que en verano hizo una gran Eurocopa sub21 y ayudó a que el equipo ganara el subcampeonato, es el jugador más joven en la lista de Lopetegui para enfrentrarse a Albania y a Israel: "Siempre ir a la selección y poder representar a mi país es un orgullo. Y más en un año de Mundial. Muy contento por la llamada y trabajaremos para ir al Mundial de Rusia".

"Ha ido todo un poco rápido, pero he sabido llevarlo bien, gracias sobre todo a mi familia que ha estado apoyándome en los momentos difíciles y bonitos. Gracias a ellos puedo ser como soy", dedicaba Marco a su familia, su principal apoyo fuera del terreno de juego.

El jugador del Real Madrid dejó la presión a otros jugadores sobre quién debe de tirar del equipo en los partidos que se complican: "Ahora mismo hay otros jugadores con más galones. Yo soy joven y tengo que ir poco a poco. He firmado hasta 2023 y quiero ir año a año y paso a paso".

La joven estrella sí declaró que se siente una pieza importante dentro de la plantilla de Zidane: "Yo me siento importante. Ahora mismo estoy en un buen momento y si el entrenador me da minutos lo tengo que aprovechar para tener más minutos que los que he tenido hasta ahora".

Además, el joven atacante del Real Madrid Marco Asensio, de 21 años, reconoció que su ídolo era su actual entrenador Zinedine Zidane y que si el portugués hablaba maravillas de él, Asensio también le responde con palabras de admiración: "De pequeño mi ídolo era Zidane, y ahora es mi entrenador. Me sorprende cada día Cristiano Ronaldo. La ambición que tiene después de ganar todo lo que ha ganado colectiva e individualmente y siempre quiere más, contagia a todos los compañeros y es sorprendente".

Varane respondió en su acto de renovación que se siente un canterano, pero la joya blanca se crió en Mallorca: "He estado toda mi vida en el Mallorca. Desde que fiché aquí me he sentido como en casa, ya soy parte de esta gran familia y espero seguir muchos años aquí".

Sobre si es más difícil mantener el nivel o alcanzar el estado de forma que tiene en estos momentos: "Todo es complicado. Al principio cuesta un poco y tienes que trabajar mucho. Y para mantenerte también hay que trabajar mucho porque la exigencia es máxima y hay que rendir al máximo nivel. Puedo mejorar mucho. Tengo mucho margen. Soy joven, cada año tengo que ir creciendo y mejorando cosas", decía Asensio para poner fin a la rueda de prensa.