“Hombre de Fe”, Keylor Navas | Foto: Dani Mullor (VAVEL.com)

El arquero tico Keylor Navas estrenará su película “Hombre de Fe”, film que repasará su carrera personal y deportiva pasando por los equipos en los que participó, sus logros con la Selección Nacional de Costa Rica, hasta llegar a su gran actualidad con el Real Madrid CF.

El 25 de diciembre de este año, en una fecha más que importante para los hombres y mujeres de fe, Navas estrenará su película con mucha alegría: “Me ilusiona muchísimo el ver que mucha gente va a conocer mi historia. Van a conocer las cosas positivas, negativas que tuve que pasar en mi vida, en mi carrera para poder estar donde estoy”.

A pesar de estar realizando una excelente carrera deportiva, Keylor sabe que su recorrido no ha sido fácil y que el apoyo en Dios ha sido más que importante: “Para mí fue una ilusión muy grande. Nunca me imaginé que iba a tener una película. Siempre uno se imagina muchas cosas, pero esto uno lo veía como, no sé, no me pasaba por la cabeza. Es ahí donde uno se da cuenta lo sorprendente que es Dios en la vida de uno, que siempre hace cosas que uno nunca se imagina”.

Por otro lado, esta gran historia que representa su vida desde sus primeros pasos como arquero hasta llegar a ser una pieza clave en el Real Madrid de Zinedine Zidane, el tico quiere ser una referencia para los más jóvenes: “Quiero que le sirva la ilusión a muchos niños que tiene sueños, que ojalá pueda ser de inspiración y que puedan darse cuenta que da igual el lugar de donde sean, que si uno quiere lograr algo, si se esfuerza, con la ayuda de Dios y con humildad y trabajo, puede lograr cualquier cosa”.

Keylor Navas, en sus concentración previa a cada partido | Foto: Juanignaciolc9 (VAVEL.com)

¿Por qué “Hombre de Fe”?

Sobre el título que recibe su película, Keylor Navas tiene una respuesta clara gracias a sus fuertes creencias: “Es una palabra que marcó mi vida. Siempre que recuerdo cada paso de mi vida en diferentes etapas, siempre he tenido una fe increíble. Independientemente de la circunstancia de todo, siempre para mí la fe ha sido lo más importante. Tengo plena fe en Jesús, en Dios, que existe, entonces eso siempre me ayudó a creer en que Dios todo lo puede hacer. Entonces la fe para mí fue como lo más importante”.

Continuando con lo hablado, el actual portero madridista explica que en los momentos más importantes de su vida, la fe estuvo allí: “En cada etapa de mi vida tuve fe en algo, pero una fe no de palabra, sino una de verdad, digamos que yo decía ‘si yo tengo fe que lo voy a lograr, ¿por qué no?’. Claro, como decimos en Costa Rica, ‘a Dios pidiendo y con el mazo dando’, trabajé muchísimo pero lo hice con fe, con fuerza, con ganas. Creo que por eso ese nombre describe mi vida y es como la palabra adecuada que yo he tenido siempre presente en mi mente y mi corazón”.