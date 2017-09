Florentino Pérez: " Hay que ayudar a los árbitros"

Google Plus

Florentino Pérez.Foto:Dani Mullor(VAVEL)

En la asamblea de socios que celebra cada año el Real Madrid , presidida por Florentino Pérez, normalmente los temas a tratar son, el repaso de los números y el momento del club y de la entidad. La preocupación de los socios blancos, ante la excelente situación social, deportiva y económica, es el tema de los árbitros, con la vista puesta en los últimas jornadas y los arbitrajes sufridos. El capitán sevillano Sergio Ramos lo comentaba días atrás en declaraciones a los medios de comunicación tras un partido.

Florentino Peréz hizo su particular análisis sobre la situación del fútbol español; "La Federación tiene que cambiar. En las ultimas jornadas de cada temporada suceden cosas extrañas que deben eliminar. Necesita cambios. El sistema debe cambiar porque el perjudicado es el fútbol español " El presidente madridista continuó diciendo que está convencido de que las cosas van a cambiar pronto y que así espera que sea, después afirmó que ;"En los últimos Clásicos no se habló de fútbol y eso es malo. Todo el mundo lo pudo ver. Solo he hablado una vez de los árbitros y es el momento de ayudar".

El arbitraje es lo que más lleva preocupando al madridismo en los últimos años y cada vez más viendo los arbitrajes de los últimos encuentros, en los que el Real Madrid se ha visto desfavorecido por los árbitros por completo. Muchos sectores relacionados con el club blanco consideran que todo es consecuencia de la complicada situación que ha vivido la Federación Española de Fútbol en los últimos años y sobretodo en la actualidad. En el Real Madrid afirman que el trato no es igual hacia todos los equipos de la Liga Santander y que es un tema que salta a la vista. Florentino Pérez concluyó añadiendo; "Hay que ayudar a los árbitros".