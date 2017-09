Real Madrid ya conoce rival por Copa del Rey: CF Fuenlabrada | Foto: RFEF

El Real Madrid CF se enfrentará al Club de Fútbol Fuenlabrada, de la Segunda División B, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El sorteo se realizó en Las Rozas de Madrid, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y emparejó a los equipos que están disputando competiciones europeas con los siete conjuntos de Segunda División.

El partido de ida se disputará en el estadio Fernando Torres el 24, 25 ó 26 de octubre, mientras que el de vuelta, que será en el estadio Santiago Bernabéu, se jugará el 28, 29 ó 30 de noviembre.

Recorrido del Fuenlabrada

El CF Fuenlabrada es un equipo de la Segunda División B que viene luchando en el Grupo 1, en donde está posicionado segundo con 13 puntos, misma cantidad que el Deportivo La Coruña B y el Navalcarnero. En primer lugar, el Celta de Vigo B, con 14.

En esta Copa del Rey, Fuenlabrada comenzó su camino venciendo al Mérida Asociación Deportiva por 0-2 en los 64avos de final. Más adelante, 1-3 fue el marcador final ante el Calahorra por los treinta y dos avos.

Así quedaron los choques | Foto: RFEF

Así han quedado los cruces

Los encuentros se jugarán el 25 de octubre y el 29 de noviembre. El sorteo dejó los 16 partidos entre los equipos de Primera División y los que han llegado a esta nueva instancia de la Copa del Rey: FC Cartagena vs. Sevilla FC; Elche CF vs. Club Atlético de Madrid; Real Murcia CF vs. FC Barcelona; CF Fuenlabrada vs. Real Madrid CF; SD Formentera vs. Athletic Club; Lleida Esportiu vs. Real Sociedad; SD Ponferradina vs. Villarreal CF; Real Zaragoza vs. Valencia CF; CD Numancia vs. Malaga CF; Real Valladolid CF vs. CD Leganés; Cádiz CF vs. Real Betis Balompié; CD Tenerife vs. RCD Espanyol; Getafe CF vs. Deportivo Alavés; RC Deportivo de la Coruña vs. UD Las Palmas; Girona FC vs. Levante UD; SD Eibar vs. RC Celta de Vigo.