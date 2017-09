Varane: "Retirarme en el Real Madrid sería lo más bonito" | Foto: Daniel Nieto

Antes de empezar la rueda de prensa, Emilio Butragueño empezó el acto con palabras hacia el jugador: "Querido Rapha, debutaste con 18 años en el primer equipo, hace seis años. Has conquistado 13 títulos. Eres una persona muy querida y muy respetada por los aficionados, y con tu talento te has convertido en muy importante para nuestro equipo. Nos da mucha alegría que sigas vinculado con nosotros cinco años más y estamos convencidos de que con nuestra camiseta te esperan muchos éxitos. Enhorabuena y mucha suerte", concluyó el Buitre.

Sueños cumplidos y por cumplir

“Estoy muy contento, hoy es un día muy feliz para mí. Tengo 24 años. Mi historia con el Madrid ya es muy bonita y quiero que sea fantástica. Todos estos años he disfrutado muchísimo y tengo ganas de seguir este camino y de disfrutar de la suerte y la oportunidad que es jugar con el Real Madrid. Espero ganar más títulos y disfrutar sudando esta camiseta”, confesaba el jugador Varane.

Zidane

“Zizou ha sido fundamental para mí. Primero, para venir aquí. Y ahora que es el míster me ayuda cada día. Le agradezco su apoyo y confianza. Siempre me da algunos consejos para mejorar. Es una persona que cuando habla lo escuchamos todos. Le respetamos mucho. Ha sido un gran jugador, es un gran entrenador y nos ayuda cada día. En los últimos años hablamos bastante para quedarme tranquilo y seguir trabajando y mejorando. Estoy muy contento de seguir con él y de poder aprender de esta persona”, declaraba el jugador francés.

¿Dejar el Madrid?

“En estos seis años he tenido momentos muy buenos y bonitos y más difíciles. No cambiaría nada porque toda esta experiencia me hace mejor, más fuerte. Estoy muy contento de todos estos momentos. Los momentos difíciles hacen que hoy tenga más carácter y me hace mejor. Espero vivir tantos momentos buenos en los próximos años como los que he vivido hasta ahora”, destacó el defensa central.

Plantilla

“No lo sé. Tenemos una plantilla competitiva, con jugadores de talento y experiencia. Podemos jugar con la posesión, a la contra, tenemos cualidades complementarias. No sé si es la mejor plantilla que hemos tenido, pero en los últimos años puede ser que tengamos un equipo para marcar la historia del club. Tenemos todo para hacer una gran temporada. El objetivo es ganar títulos y espero que cumplamos ese objetivo”, dijo Varane.

Críticas a Cristiano

“Mi opinión siempre es la misma. Cuando te gusta un poco el fútbol sólo puedes admirarlo. Es fantástico, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo. Para mí sólo se puede admirar a un jugador de esta calidad. Los números hablan por él. Es un jugador tan bueno, tan fantástico que marca la historia del fútbol y es difícil de criticar”, admitía el madridista.

Momento físico actual

“En momentos malos también ha habido lesiones, es la parte mala del fútbol. Ahora estoy bien y trabajo para ello. La palabra titular es solo una palabra para mí, lo importante es que mis compañeros me miren y confíen. Es lo más importante para mí”, confesó el galo.

Anécdota con Zidane

“Este episodio ya lo he contado. Fue un momento en el que tenía muchas cosas en la cabeza y, con respeto, le pedí que me llamase un poco más tarde. Siempre me ha aconsejado que sea como soy, con la misma actitud de trabajar todos los días para mejorar. Y eso es un consejo que vale para todo el mundo. Se consiguen las cosas con el trabajo y siendo uno mismo”, sonreía el zaguero.

Retirada en el equipo blanco

“Sería algo extraordinario, magnífico. Mi historia ya es bonita en el Madrid y retirarme aquí sería lo más bonito que puedo soñar. Voy a seguir trabajando día a día, firmé un contrato de cinco años, tendré 29 cuando lo cumpla, y espero seguir mejorando en mi evolución para tener el honor de acabar con esta camiseta”, concluyó el futbolista madridista.