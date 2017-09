Cristiano: "Estoy contento en el Real Madrid" | Foto: Dani Nieto

El Real Madrid venció ayer al Borussia de Dortmund en la fase de grupos de la Champions League, por un gol a tres en el Signal Iduna Park. Cristiano Ronaldo puso en el casillero el segundo y el tercer tanto del conjunto blanco.

Buenas sensaciones ante el Dortmund

"Antes del partido era algo que queríamos, ganar por primera vez aquí en Dortmund. Nuestro entrenador nos lo ha dicho, tenemos que estar motivados para poder cambiar la historia y gracias a Dios el equipo ha estado fenomenal. Jugamos muy bien, creamos muchas oportunidades y marcar tres goles aquí pues es difícil. En mi opinión fue un partido pleno, jugamos muy bien, tanto arriba como abajo. Yo pienso que fue un partido muy bueno por nuestra parte", comentaba el delantero madridista.

Callando bocas

"Parece que yo tengo que demostrar partido a partido lo que soy. A mí me sorprende la opinión pública a mi respecto. Una vez más los números hablan por sí mismos. Estoy muy contento por hacer mi partido 400 y por hacer no sé cuántos goles, los que van a hablar de mí lo saben mejor que yo. Y muy feliz porque sabía que esto es normal, cuando estoy bien, cuando las oportunidades están, yo marco. A veces los porteros y los palos lo paran, pero eso es parte del fútbol. Yo siempre trabajo de la misma forma. Mi ética de vida es siempre la misma y soy un profesional ejemplar así que nunca me desespero, a lo mejor algunas personas piensan que sí, pero yo siempre con la mente sana y limpia, preparada para grandes desafíos, para la crítica, que cada vez es peor. Si por algo soy quien soy es debido a mi trabajo, a mis compañeros, al Real Madrid y así que, estoy muy feliz", explicaba Cristiano.

¿Le falta pegada al Madrid sin Cristiano?

"No, esto es un equipo. Cuando no está Cristiano yo veo al Real Madrid igual, fuerte, con un gran equipo y una gran plantilla. Cuando está Cristiano es igual también. Esto es un equipo, no son jugadores individuales. Cuando no está hace más falta, no. Todos luchamos por lo mismo, tienen el potencial y el talento suficiente para que cuando Cristiano no esté o Bale, Benzema o Marcelo, el equipo siga adelante. Lo demostramos siempre años tras años", declaraba el de Madeira.

Renovación

"Yo estoy contento. Las cosas salen de forma natural, yo estoy contento por mis compañeros porque estaban a final de contrato y renovaron. Esto es una pregunta que a lo mejor el presidente sabe contestar mejor que yo. Yo estoy contento, hago lo que más me gusta, he hecho goles hoy así que, muy feliz", confesaba el 'dorsal 7' del Real Madrid.

Tema del verano: su salida del Real Madrid

"No escuchaste eso de mi boca. La gente habla de Cristiano todos los días en todo el mundo así que, si tuviera que contestar a toda la gente que habla de mí yo vivía para la prensa y no puede ser así. Yo vivo para el fútbol, para mi familia, lo demás es secundario", destacó Cristiano.

"A veces empieza en Portugal, España, Alemania, todo lo que lleve el nombre de Cristiano es siempre noticia mundial así que, es normal. Cuando eres grande la gente habla sobre ti", concluía.