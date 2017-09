Keylor Navas: "Obtuvimos tres puntos que nos dejan muy satisfechos"

Keylor Navas atendió a la prensa una vez finalizado el partido contra el Borussia. Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

Keylor Navas se dirigió a la prensa tras la victoria frente al Borussia Dortmund. El Real Madrid salió del Signal Iduna Park ganando tras seis encuentros consecutivos en este mismo estadio sin conocer esa sensación. Además de los tres puntos, el equipo se mostró muy superior a los locales, e incluso pudo marcar más goles: "Un partido muy bueno, muy serio. Siempre rescato la identidad del equipo, siempre salimos a intentar hacer nuestro juego pase lo que pase. Los jugadores hicieron un gran primer tiempo, tocando el balón, estamos muy contentos".

"Tienes que aprender de las cosas que no siempre salen como uno quiere, esos momentos hay que tomarlos con tranquilidad sabiendo que no hay que cometer los mismos errores en el futuro. Obtuvimos tres puntos que nos dejan muy satisfechos", afirma el tico. Y es que con esta victoria, los de Zidane prácticamente encarrilan su clasificación a los octavos de final de la competición tras dos encuentros. Y no sólo eso, sino que la versión mostrada refuerza mucho lo que venía haciendo el Real Madrid, que estaba negado de cara al gol: "Hemos jugado otros partidos muy buenos aunque lamentablemente no pudimos concretar, hoy fuimos fuertes arriba y por eso ganamos. Son momentos complicados pero nunca perdimos la confianza, si no hubiésemos tenido opciones de marcar o los equipos nos dominaban todo el partido, nos hubiésemos preocupado. Pero no fue así, el problema es que no pudimos concretar".

Keylor Navas también se pronunció sobre Gareth Bale. Aunque frente al Borussia Dortmund realizó un gran encuentro, el galés no ha comenzado la temporada de la mejor manera posible y eso ha despertado la crítica en ciertos sectores de la prensa deportiva y de la afición blanca. Pese a ello, el vestuario defiende al jugador: "Estamos tranquilos, cada uno se conoce bien y sabe cuándo hay que salir, está bien y lo vamos a tener con nosotros".