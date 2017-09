Sergio Ramos: ''La mano ha sido involuntaria''

Sergio Ramos, ante el Betis | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Madrid ha logrado vencer al Borussia Dortmund en un campo donde nunca había sacado una victoria. Dos goles de Cristiano y un tanto fabricado por Gareth Bale han otorgado tres valiosos puntos a Zidane y sus hombres. Una victoria en la casa del rival más competente junto a los Spurs facilita el acceso de los blancos a la fase final de la Champions.

Sergio Ramos estuvo en el centro de la polémica. Una mano involuntaria, cometida en el área del Madrid en la primera parte, desató las protestas alemanas. "Ha sido muy rápido, sí que es verdad que me toca en la mano pero Keylor lo desvía y es involuntaria totalmente, no hay ninguna intención por lo que no hay que pitar nada. No me gusta hablar de los árbitros, pero es verdad que aquí dejan jugar más y a mi eso me gusta".

La victoria en Dortmund es histórica y además, sirve para facilitar el primer puesto del grupo H. Ramos es consciente de ello y valoró positivamente la victoria. ''Sabíamos que era una oportunidad buena después de tantos años una victoria aquí, siempre nos lo han puesto complicado, es un campo difícil con una afición que también nos lo pone difícil. Pero desde el primer minuto hemos demostrado autoridad para dominar el encuentro, es el camino. Nosotros debemos estar al margen de lo que se habla e imponer nuestro juego, que es lo que nos va a llevar a ganar los logros".

"Cuando están de cara al gol afortunados lo notamos mucho, ojalá continúen en racha. Pero independientemente de sus goles, el trabajo colectivo es para destacar, en línea defensiva, son muy rápidos arriba y crean peligros a la contra, hemos sabido manejar las líneas y hemos sabido frenarles", declaró Sergio sobre los goles de Bale y Cristiano.