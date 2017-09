Aubameyang y el sueño frustrado de vestir de blanco. Foto: Bundesliga

El Real Madrid visita Alemania en horas bajas. El Signal Iduna Park se caracteriza por un ambiente que le convierte en uno de los escenarios más complicados de la Champions. Y el Real Madrid nunca ha conseguido derribar el muro amarillo en su estadio. El acierto blanco de cara a puerta puede decantar la balanza a favor de los de Zidane, pero el Dortmund, a pesar de las ventas del pasado verano, llega en un buen momento liderado por Aubameyang.

El Dortmund, con un arranque liguero imparable, es el actual líder de la Bundesliga por delante del Bayern Munich de Ancelotti que ocupa el tercer puesto de la clasificación. El equipo amarillo solo ha encajado un gol en seis jornadas, lo que le convierte en el menos goleado de las grandes ligas europeas. Pero los Borussen no solo sobresalen en su faceta defensiva, ya que en este inicio de temporada es el equipo más realizador de Alemania, con Aubameyang liderando el pichichi de la Bundesliga.

En el buen momento que atraviesa el Borrusia Dortmund destaca su delantero estrella que ha anotado ocho goles en la Liga alemana y once tantos en lo que va de temporada. De esos ocho goles, seis los ha marcado en los tres últimos encuentros, incluido un hat-trick, por lo que la defensa blanca deberá estar muy atenta de los movimientos del gabonés.

Tras perder el primer partido de Champions en Wembley contra el Tottenham por 3-1, el equipo entrenado por Peter Bosz necesita ganar para luchar por los octavos de final. Por ello, el estadio será un fortín y Aubameyang sabe que el equipo necesitará de sus goles, ya que en esta Champions todavía no ha anotado ninguno. Además, si la motivación fuera poco, el jugador querrá sobresalir frente al equipo de sus sueños.

Hace unos días, en declaraciones realizadas para RMC el delantero desveló que ya no piensa en blanco: "No tengo ese sueño y ya no hablaré del Real Madrid. No me quieren, pero eso no es un problema. Los clubes no quisieron llegar más lejos por mí, pero estoy bien en Dortmund", aseguró.

En esa entrevista, el artillero del Borrusia Dortmund desveló sus claras intenciones de haber abandonado el equipo alemán el pasado verano: "Teníamos un acuerdo con el Borussia para poder irme pero no ocurrió. Estoy inevitablemente frustrado. Pero, pase lo que pase, estoy feliz de quedarme porque me siento bien aquí. No es un problema, vamos a trabajar duro".

El jugador se siente despechado por el Real Madrid. Aubameyang ha sonado para la delantera merengue en más de una ocasión, pero Florentino Pérez no se ha lanzado nunca del todo a por el fichaje. Frente al Real Madrid ha conseguido ver portería en dos ocasiones en cuatro partidos, por lo que buscará añadir más goles en su cuenta personal contra el sueño frustrado de su carrera futbolística.

Sin embargo, el Real Madrid no cierra la puerta al delantero. La poca pegada de los pupilos de Zidane puede provocar que el gabonés vuelva a aparecer en las portadas de los periódicos deportivos de España. El Real Madrid sabe que el deseo del jugador es jugar algún día en el Santiago Bernabéu vestido de blanco, y si el delantero del Borrusia hace una buena temporada su nombre estará en la mesa en los despachos del Bernabéu.