Casemiro: ''Es difícil jugar en Dortmund''

Google Plus

Casemiro ante el Betis

Casemiro vuelve a Signal Iduna Park. Un estadio complicado para el Real Madrid pero que sugiere sensaciones positivas para el centrocampista. El año de la Décima, Carlo Ancellotti confió en él y le dio minutos en la vuelta de los cuartos de final para que el brasileño firmara una de sus mejores actuaciones. Sin duda, fue un punto de inflexión en su carrera: el Madrid ganó la Champions y Casemiro fue partícipe de ello. Hasta hoy.

''Jugar en Dortmund es especial porque fue ahí donde empezó todo para mí. La afición apretará mucho y es difícil jugar allí. Ellos tienen un buen equipo, pero creo que estamos preparados para hacer un buen partido. Será exigente". Casemiro confirmó un pensamiento común en el mundo del fútbol: los hinchas del Borussia aprietan al rival

Las actualidad del Real Madrid no estuvo ausente en la entrevista. Casemiro es consciente de las rotaciones y los entrenamientos son su mayor herramienta para ganar minutos. ''Intento disfrutar en cada entrenamiento porque para mí es un honor vestir esta camiseta, que te obliga a ganar títulos. Sabemos que nos toca trabajar mucho pero queremos ganar todo porque tenemos una gran plantilla". Además, reconoció el nivel de su plantilla. ''Zidane es el mejor y Cristiano, en los entrenamientos, es el jugador más difícil al que me enfrento'', declaró Casemiro.

El juego polivalente del centrocampista le ha llevado a ser protagonista en todas las facetas del juego. Tanto en defensa -jugó como central ante el Valencia- como en ataque - marcó en la final de la Supercopa de Europa- ha desempeñado una labor importante. ''Me gusta mucho trabajar y a veces demasiado. Sé que mi trabajo no es marcar goles pero está saliendo bien y eso es bueno para mí y para el equipo. La gente no se imagina que yo vaya a anotar pero siempre es bueno dar una sorpresa'', confesó.