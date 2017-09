Previa Borussia Dortmund - Real Madrid: el reto de los blancos

Google Plus

Borussia Dortmund - Real Madrid (Martes 26 de septiembre de 2017, 20:45h) / Foto: UEFA.com

El Real Madrid afronta la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League tras vencer en Vitoria por 1-2 al Alavés. El vigente campeón buscará en Dortmund la segunda victoria en Europa tras ganar cómodamente al Apoel en el Bernabéu. El Signal Iduna Park es un territorio maldito para el conjunto merengue ya que nunca ha ganado allí.

Regreso a la escena del crimen

El Borussia Dortmund recibe al Real Madrid tras encadenar tres victorias en una semana y anotar 14 goles. Es un nuevo Dortmund con Peter Bosz, distinto al de la temporada pasada y sin Dembelé. Perdió en la primera jornada de la Champions en Wembley ante el Tottenham, pero en Bundesliga están en racha. Son líderes espectaculares con 19 goles a favor y tan sólo uno en contra, sin embargo la derrota de la primera jornada los dejó sin un punto al caer por 3-1.

El pasado sábado, el Dortmund goleó al Monchengladbach por 6-1 en el Signal Iduna Park. Aubameyang hizo tres goles, y es el mayor peligro ofensivo del conjunto alemán. Ya le marcó la temporada pasada al Real Madrid y esta campaña está ofreciendo un inicio goleador asombroso. Con la baja de Reus y la marcha de Dembelé, el delantero gabonés es la mayor estrella de este Borussia. Los jóvenes Philipp y Pulisic son dos peligros constantes junto a Yarmolenko, nuevo fichaje de esta temporada. Weigl es el jugador a frenar en el centro del campo junto a un rejuvenecido Sahin.

El Borussia quiere trasladar su momento en Alemania para apretar las cosas en este Grupo H, que se perfila como uno de los más igualados. La goleada al Moenchengladbach provoca que los de Peter Bosz estén muy animados para intentar convertir el Signal Iduna Park de nuevo en inaccesible para los de Zidane.

El peligro para el Real Madrid: Aubameyang

El gabonés se ha vuelto a erigir un año más en el gran referente ofensivo de los suyos, con un papel aumentado por los eternos problemas físicos de Marco Reus y la marcha de Ousmane Dembélé.

El africano suma ya ocho goles ligueros, casi la mitad de los de su equipo y estará respaldado por el peligro que pueden traer sus compañeros por las bandas. El ucraniano Yarmolenko, que rotó en Bundesliga, exigirá atención a Nacho, mientras que Kagawa o el joven Pulisic examinarán la carga de partidos de Nacho.

¡Circulen!

Tras la derrota frente al Betis en el Bernabéu, el Real Madrid quiere volver a convencer en su juego, donde tampoco dejó buenas sensaciones en Vitoria. La Champions es el territorio fetiche del club blanco y es aquí donde quieren volver a encauzar el camino que tomaron la temporada pasada.

Los madridistas cogieron aire en Mendizorroza, donde se impusieron por 1-2 en un partido donde volvieron a evidenciar su inusual falta de puntería aunque puede aprovecharse de la falta de puntos del Borussia en su derrota contra el Tottenham (3-1).

Zidane recupera para la causa a Toni Kroos, que no viajó a Vitoria. El técnico francés saldrá en Dortmund con todo, en busca de una victoria que vuelva a invitar al optimismo. En defensa siguen las dudas y las bajas. Marcelo y Theo no viajan por lesión, y Nacho tendrá que repetir como lateral izquierdo. Carvajal volverá a ser titular y a no tener descanso, y es que es el único jugador que lo ha jugado todo. Achraf y Tejero completan la convocatoria en defensa.

El delantero portugués, después de anotar dos goles ante el APOEL, ha estado errático ante portería en sus dos primeros partidos ligueros y espera que su torneo predilecto le ayude. El de Cardiff, por su parte, no tuvo ni un minuto ante el Alavés y, lejos de la presión que ejerce el Bernabéu y la posibilidad de que el Dortmund deje más espacios, quiere aprovechar su oportunidad para intenta recuperar un puesto que ya no parece tan fijo.

Antecedentes

El Real Madrid nunca ha ganado en el estadio del Dortmund, con sólo tres empates en seis visitas y alguna noche amarga como la del 4-1 de las semifinales de 2012-13 o el 2-0 de la vuelta de los cuartos de 2013-14. Este choque se celebra casi un año después de que ambos se vieran las caras en el mismo escenario y en situaciones similares. Los de Zinedine Zidane aterrizaban entonces en Dortmund con alguna duda por dos empates seguidos ante el Villarreal y Las Palmas y las 'avispas' estaban amenazantes y muy entonados de cara al gol, como sucede ahora tras golear al Moenchengladbach el fin de semana (6-1). Aquel 27 de septiembre de 2016, el equipo blanco empató a dos un partido que dejó escapar en los minutos finales.

Árbitro

El árbitro Björn Kuipers será el encargado de dirigir el segundo partido del grupo H de la Champions League que disputarán Borussia Dortmund y Real Madrid en el Signal Iduna Park.

El holandés, que está viviendo su mejor momento a sus 44 años, también arbitró en 2012 el partido de ida de los octavos de final de la Champions que el Real Madrid empató a uno en el Estadio de Luzhniki ante el CSKA Moscú. Más recientemente, también ha arbitrado el partido de clasificación de la Selección Española para el Mundial contra Italia, el 2 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu.

Declaraciones

''Nunca ganamos aquí y es un reto para nosotros'', ha declarado Zidane en la rueda de prensa previa.

''Lo que quiero ver mañana es un buen partido de fútbol, confiamos en lo que hacemos'', añadió el francés, ''no estoy preocupado, creo en lo que estamos haciendo, en los jugadores'', concluyó el técnico blanco.

Posibles onces