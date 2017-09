Borussia Dortmund vs Real Madrid en vivo y en directo online en Champions League 2017

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Borussia Dortmund vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la 2ª jornada de la Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Signal Iduna Park a partir de las 20:45 horas.

El último enfrentamiento entre ambos conjuntos fue en la pasada edición de la Champions League, que el club madridista acabó conquistando tras derrotar a la Juventus.

Con otro escenario como protagonista, el partido en el Santiago Bernabéu terminó con un empate a dos final. Era la sexta jornada de la fase de grupos en la competición europea y los de Zidane no lograron vencer en su propio feudo.

Karim Benzemá -que no estará con sus compañeros este martes- fue el autor de los dos tantos blancos, pero primero Aumabeyang y luego Marco Reus pusieron las tablas en el marcador. Los de Tuchel consiguieron el empate en el minuto 88. Sumaron otro punto, tras también empatar en su casa frente al conjunto blanco.

El colegiado

Björn Kuipers

El árbitro designado para impartir justicia en el Signal Iduna Park es el holandés Björn Kuipers, un viejo conocido por toda Europa. La pasada temporada pitó un partido del Sevilla F.C. ante el Shakhtar Donetsk. También estuvo presente en el Barcelona - Juventus que se disputó el 19 de abril.

Pero lo más destacado en Champions -aparte de sus participaciones en competiciones internacionales como Mundiales o Eurocopas- fue su arbitraje en la final que enfrentó al Real Madrid con el Atlético en Lisboa, donde los blancos levantaron su ansiada décima.

Es un colegiado que impone su autoridad en el campo desde el minuto 1 y no saca tarjetas con facilidad.

El escenario

Signal Iduna Park

El duelo entre estos dos colosos del fútbol europeo será en el Signal Iduna Park, con capacidad para 81.360 espectadores. El estadio del Borussia Dortumd fue inaugurado el 2 de abril de 1974. Logró ser una de las subsedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2006.

Nacho en un partido de Liga contra el Valencia la pasada temporada

Declaraciones de Nacho Fernández (Real Madrid): “El campo del Borussia es muy complicado, aprietan mucho y hay una gran presión, pero nos gustan estos partidos. Nunca hemos ganado allí, queremos hacerlo bien y sacar los tres puntos.

"Debemos hacer las cosas que venimos haciendo: ser un equipo, correr más que el contrario y con la pegada que tenemos les podemos hacer mucho daño”, concluyó el defensa blanco.

Dani Carvajal en un partido de Champions la temporada pasada

Declaraciones de Dani Carvajal (Real Madrid). También el lateral madridista habló sobre el choque europeo. "Es un campo muy difícil y un gran rival. Tendremos que dar nuestra mejor versión para ganar", aseguró.

Tras los últimos partidos de Liga, donde han tenido problemas para ganar, han perdido un partido en casa y empatado dos, pueden existir dudas sobre la capacidad del equipo:

"No hay dudas. Todos nos miramos, todos vamos en la misma dirección. Hemos tenido ocasiones y no las hemos materializado. Hay cosas que mejorar. Para llegar a nuestro mejor nivel se necesita tiempo. Mañana es un gran partido, un gran escenario. El equipo dará la cara".

Goetze con la camiseta de Alemania

Declaraciones de Goetze (Borussia Dortmund): "El Madrid tiene jugadores de clase mundial y mañana estarán en buena forma".

También habló sobre esa ventaja de invictos que los alemanes poseen en su estadio frente al conjunto blanco. "No creo que el hecho de que no hayan ganado aquí no sea una ventaja para nosotros. Es un nuevo partido y una nueva temporada", analizó el centrocampista.

Días previos al enfrentamiento

El Real Madrid acude al encuentro europeo con algunas bajas importantes, incrementadas en las últimas semanas. Lesionados Benzemá y Kovacic hace más tiempo, se han sumado a la enfermería los dos laterales izquierdos de los que dispone Zidane. Ni Marcelo ni Theo están en la convocatoria por lesión. Tampoco el central Jesús Vallejo, todavía con molestias.

En esta semana también el club madridista anunció la renovación de Marcos Llorente, centrocampista que ha llegado este verano para incorporarse a la primera plantilla tras su cesión en el Alavés.

En cuanto al equipo local, el Borussia Dortmund llega al partido tras haber goleado en la Budesliga. Tras sufrir unas molestias, ha entrenado con normalidad el centrocampista ex del Real Madrid Nuri Sahin. Podrá contar con él el entrenador Peter Bosz, que tiene la única ausencia del lesionado Marco Reus.

El delantero alemán no está teniendo suerte en su carrera futbolística y va de lesión en lesión. Hay que recordar que ya le marcó al conjunto español en el último encuentro que disputaron ambos equipos, en el estadio madrileño.

Isco Alarcón en uno de los partidos de Supercopa de España este pasado verano

Atentos a Isco Alarcón: el malagueño del Real Madrid continúa en un pleno estado de forma y quiere sumar minutos en esta Champions League, después de la temporada pasada, donde no disfrutó tanto de la competición. Zidane apenas le dio minutos en las eliminatorias finales, no estuvo ni en la ida ni en la vuelta (como titular) ante el equipo bávaro.

Pero ahora es un futbolista clave en el esquema del francés, quien le da libertad para moverse por donde más daño puede hacer al rival. No será un partido fácil para él, pues ya saben la calidad que atesora Isco y el técnico holandés le pondrá varios hombres encima.

Pierre Aubameyang

Atentos a Aubameyang: Otro jugador clave para el equipo alemán, en la zona de ataque. Es el encargado de marcar los goles, aprovechando su velocidad y desmarque por detrás de la defensa. Los centrales madridistas ya le han sufrido en otras ocasiones, el francés ya ha mojado ante el conjunto madrileño.

Zidane dando órdenes desde su zona técnica

Declaraciones Zinedine Zidane. El francés habló en la rueda de prensa previa al choque y destacó su intención de volver a los números que acostumbra el Real Madrid: "Ojalá sea un partido para reencontrarnos con el gol. Siempre decía que lo importante es tener ocasiones de gol. Si fallas no puedes estar muy contento"

A 'Zizou' no le inquieta el juego del equipo. "Nosotros confiamos en lo que hacemos. El fin de semana se nos puso el partido difícil, pero nos va a tocar cada tres días. Siempre te voy a decir lo mismo. Sabemos que cada partido será más difícil. No estoy preocupado con el juego".

Declaraciones Peter Bosz. El holandés también dio su versión sobre el encuentro y comentó también el aspecto goleador de su rival: "No estoy de acuerdo con el que Madrid no tenga un goleador en forma. Cristiano es extraordinario y siempre puede marcar goles, como los demás delanteros".

También repasó las bajas que tiene el equipo madridista, no cree que sea muy ventajoso para ellos: "No creo que el Madrid ahora sea vulnerable por las bajas. Nosotros también las tenemos y jugamos a nuestra manera. Considero que la plantilla del Madrid es tan grande que puede superar dos o tres bajas".

Cristiano y Goetze pelean por un balón en uno de sus últimos encuentros entre ambos equipos

El último partido que el Real Madrid jugó como visitante en el feudo del equipo bávaro fue también en la pasada edición de la Champions, en la Jornada 2. Los de Zidane empataron a dos goles en un encuentro que se les puso de cara a los 17 minutos con el gol de Cristiano Ronaldo.

Aubameyang empató a poco del descanso y aunque los blancos volvieron a ponerse por delante con un tanto de Varane, Andre Schuerrle acabó empatando para los alemanes en el minuto 87.

Otra victoria que se escapaba en tierras bávaras para los madridistas, que no lograron ganar en otras dos visitas al campo del Borussia. Para la historia queda aquel 4-1 que les endosaron los alemanes hace unas cuantas ediciones de Champions.

También cosecharon en 2012 una derrota por 2-1. Los blancos sí lograron ganar en el Santiago Bernabéu en 2013 por 2-0, goles de Benzemá y Sergio Ramos.

Marco Reus celebra un gol

En el último encuentro, ya comentado anteriormente, el Borussia logró empatar en los últimos minutos gracias a un gol de Reus. El resultado final fue 2-2 en el Santiago Bernabéu.