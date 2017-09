Borussia Dortmund: Renovarse o morir

el equipo del Borussia Dortmund celebrando un pase de clasificación. Fuente: BVB

El Real Madrid se enfrenta este martes al Borussia Dortmund. Un equipo que se ha visto obligado a rehacerse tanto en el banquillo como el campo tras la salida del míster Jurgen Klopp y algunas de sus figuras que le hicieron llegar no hace saborear pero no a lograr la gloria europea. Gotze primero, y Lewandoski después salieron dirección a Múnich. Uno con distinta suerte que el otro. Y tan solo el primero realizo el viaje de vuelta. Hoy algunos jugadores como el mencionado Gotze, Piszczek o Weidenfeller son algunos 'supervivientes' de aquella época dorada del Singa Iduna Park. Y el nuevo míster Peter Bosz ​,procedente del Ajax de Amsterdam con el que llegó a la final de Europa League, ha conseguido crear un equipo que hoy esta en la parte alta de la tabla

Peter Bosz en su presentación. Fuente: Borussia Dortmund





Mentalidad de ataque, plantilla joven



Ante todo, es un equipo que le gusta jugar al ataque. Eso unido al buen manejo de jóvenes talentos permite creer que este equipo no será flor de un día. La presencia de Zagadou, el estadounidense Pulisic, además de las posibilidades que se le han dado hasta ahora a otras jóvenes promesas como Passlack o Isak​, dan muy buena cuenta de ello.

Aleksandar Isak. Fuente: BVB.de

Los jugadores mas veteranos del equipo son Weidenfeller con 37 y el mencionado Piszczek con 32. El resto, la mayoria no supera los 28, un equipo joven. Y la vuelta del hijo prodigo Mario Gotze le dan calidad en el medio campo para varios años.



Comienzo de campaña desigual en liga y champions



El equipo blanquiamarillo llega a este partido como invicto en la Bundesliga, pero con necesidades en competición europea. En los seis encuentros disputados hasta ahora solo un tanto en "su" Liga por los tres recibidosen la continental. Su bastión ofensivo es Aubameyang, once tantos en lo poco que va de temporada, ocho de ellos en Liga. Vencieron al Bayern en la Supercopa alemana. Seguidamente vencieron al Rielasingen por cero cuatro en la DFB Pokal. Y en Liga no saben, como hemos comentado lo que es una derrota. En los cinco partidos finalizados con victoria ha conseguido marcar al menos dos tantos. El empate fue sin goles. Y la derrota ante el Tottenham por tres goles a uno en el Estadio de Wembley. En casa bien. En Europa no tanto.

La defensa es un bastión

Si en ataque el futbolista con orígenes hispanos ayuda, la defensa hace lo propio. Cierto es que durante el verano no era tan cerrada, pero el técnico holandés ha dado en la tecla para ser la mejor zaga entre las grandes Ligas europeas. Casualmente en esa zona defensiva, hay también dos conocidos para la afición española. Marc Bartra, canterano blaugrana; y un futbolista que está haciendo muy buenas campañas y que llegó a jugar en las categorías inferiores de la Selección Española. El central, de orígenes españoles (padre gaditano y madre granadina) Gonzalo Castro.

Gonzalo Castro. Fuente: Borussia Dortmund

Medular de calidad

​No es la primera vez que una serie de futbolistas que despuntan en un equipo, salen y no consiguen brillar de la misma manera. Ha pasado con futbolistas de todas y cada una de las posiciones. Y en el Dortmund tienen dos ejemplos de ello. Nuri Sahin y Mario Gotze.

El primero fue contratado por el Real Madrid procedente, casualmente de este equipo. Una temporada sin apenas oportunidades, y un año cedido para volver a Alemania y al Dortmund, donde son conocedores de su calidad y de su toque.

​El segundo, salió antes que el entonces delantero Lewandowski. Consiguió pertenecer a aquel Bayern que lo consiguió todo con Jupp Heynckes. Pero no consiguió hacerse un hueco en el sistema de Josep Guardiola y volvió al equipo donde hizo grandes partidos, aunque sin conseguir lo que hizo en el muniqués. Y en esta campaña con la baja actual de Marco Reus es importante su participación.

Aubameyang

El goleador de origen de gabonés, nacido en Francia es el killer que hacía falta en el sistema. Un futbolista que tuvo sus dimes y diretes en verano pero que finalmente tras confirmarse que se quedaba en el club está haciendo olvidar toda duda que podía haberse creado en el mercardo veraniego.

Aubameyang. Fuente: Borussia Dortmund

En definitiva un equipo que si consigue hacer los partidos que hace en la Bundesliga, puede crear dolores de cabeza a cualquier equipo. Pero no consiguió un buen inicio. Y ahora se enfrenta al que fue campeón de Europa, algo que complica más el poder dar la buena imagen que da en su competición doméstica.