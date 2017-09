Convocatoria del Real Madrid

Google Plus

El Real Madrid se enfrenta este Martes en su primer encuentro a domicilio a un Borussia Dormund que solo ha encajado un gol esta temporada. Los alemanes afirman que son conscientes del rival que van a tener delante y que es un gran equipo, pero que van a mantener la dinámica de ser los protagonistas del partido y de tener el balón. El líder de la Bundesliga le va a poner las cosas muy difíciles a los de Zinedine Zidane que a pesar de ganarle la pasada jornada al Alavés, fue una victoria muy sufrida y él mismo reconocía frente a los medios de comunicación tras el encuentro que no es su mejor momento y que no están brillando. El valor de la victoria del Real Madrid ante el Borussia Dortmund sería doble, no solo por los tres puntos y por afianzar la primera plaza del grupo, sino también por empezar a despejar el camino de rivales en busca del pase a los octavos de final.

Zinedine Zidane ha convocado a 20 de sus jugadores. El técnico galo no podrá contar con los lesionados: Karim Benzema, Mateo Kovacic, Theo Hernández, Marcelo y Vallejo.

La lista de jugadores es la siguiente:

Porteros: Keylor Navas, Casilla y Luca.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Achraf y Tejero.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Marco Asensio, Isco, Ceballos y Marcos Llorente.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Bale, Lucas Vázquez y Borja Mayoral.

Novedad en la convocatoria

La novedad es Toni Kroos que vuelve tras recuperarse de sus molestias. El resto de convocados son los mismos que viajaron a Vitoria incluido el lateral del Real Madrid Castilla, Álvaro Tejero que también está en la lista.

Viaje a Dormund

El Real Madrid ha salido esta mañana a las 10:30 horas de la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suaréz rumbo a Dormund y está previsto que lleguen a la ciudad alemana en torno a las 13 horas. Se alojará en el hotel Renaissance de Bochum. Esta tarde está previsto que Zidane y un jugador atiendan a los medios de comunicación a las 18:30 horas, media hora después realizarán la sesión de entrenamiento en el estadio.