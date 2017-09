Contracrónica: Mucha llegada, poca pegada

El Real Madrid venció en Mendizorroza por 1-2, resultado que pudo ser más abultado si los delanteros blancos hubieran estado acertados. El Alavés tuvo que esperar hasta la jornada 6 para anotar el primer gol en esta Liga Santander, y ese gol supuso el empate y el miedo en el cuerpo de los madridistas.

Dani Ceballos fue la luz entre tanta sombra. Sus dos goles le valieron al Real Madrid para sumar tres puntos muy importantes. El exjugador del Betis jugó su primer partido de titular y demostró a Zidane que además de calidad tiene gol. Los dos goles fueron por estar en el sitio adecuado y el tiempo dirá si Ceballos eligió para triunfar el equipo acertado.

Este Real Madrid sigue ganando fuera de casa. Si el Bernabéu no está siendo un fortín, el equipo de Zidane no falla cuando juega de visitante. Los goles y los resultados pueden cambiar este dato que a día de hoy sigue pareciendo anecdótico, pero que preocupa a los aficionados madridistas.

Cristiano, sin duende

El Real Madrid ha echado de menos al portugués las primeras jornadas de Liga. Sin embargo, la vuelta de Cristiano, sin chispa y sin gol, no ha cambiado la efectividad blanca.

Contra el Betis el actual campeón de Liga tiró más de 20 veces a puerta y el balón no tocó la red, poniendo punto y final al récord de partidos marcando. Frente al Alavés, la historia se repitió, aunque esta vez Ceballos consiguió que el balón entrara en dos ocasiones.

En el poco acierto de las dos últimas jornadas, Cristiano fue titular y jugó los 180 minutos. Parece que el delantero ha vuelto acelerado tras la suspensión que le dejó fuera de las cinco primeras jornadas de Liga. Cristiano tira, Cristiano pide, pero Cristiano lo hace de manera nerviosa e imprecisa. Además, la suerte no le acompaña. Dos palos evitaron su gol en Mendizorroza.

Por su parte, mientras Cristiano todavía no ha visto portería en esta Liga, su máximo rival, Leo Messi, es pichichi con nueve goles. El crack argentino ha empezado la Liga mejor que nunca, y si sigue con este promedio goleador podría acabar en junio con más de sesenta goles.

Benzema, lesionado

El francés tuvo que abandonar el terreno de juego el 9 de septiembre frente al Levante por unas molestias en la parte interna de la pierna derecha, junto a la rodilla. La lesión muscular en el músculo semimembranoso de la pierna derecha le mantiene retirado del césped entre cuatro y seis semanas.

Aunque su inicio de Liga no había sido el mejor, cuando no tienes sobre el campo a tu delantero centro titular el equipo lo nota. Porque como dijo Karim en su renovación, "para él un delantero no es solo gol, hay que participar en el juego, abrir espacios, dar asistencias... no es solo hacer goles".

Primero la Champions, luego el Bernabéu

Zidane decidió dar descanso a Bale y Modric frente al Alavés teniendo en mente el importante partido en Alemania. En ese partido sigue siendo duda Toni Kroos, y están descartados los lesionados Benzema, Marcelo, Theo, Kovacicy Vallejo.

Alemania y el Borusia Dortmund no son fáciles para el Real Madrid. Pero el equipo de Zidane lleva cuatros años impecables en la Champions, donde han conseguido levantar la 'orejona' en tres ocasiones, las dos últimas de manera consecutiva. Además, el Signal Iduna Park parece el escenario ideal para que el equipo vuelva a resurgir. Si el Real Madrid vence de manera contundente calmará el mar revuelto y llegará al Bernabéu con la moral alta para conseguir, por fin, vencer en su estadio.