Llorente: "El Real Madrid es el club de mi vida" | Foto: Dani Nieto (VAVEL).

Marcos Llorente seguirá siendo madridista, al menos, hasta 2021. El canterano renovó su contrato con el Real Madrid en la mañana del domingo y, tras ello, se dirigió eufórico a la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu para compartir con los medios de comunicación su alegría.

Emilio Butragueño fue el encargado de abrir la comparecencia y presentar a un jugador bien conocido por la familia blanca: "Todo el madridismo estamos contentos de que continúes con nosotros, al menos, hasta 2021. Representas los valores de nuestra cantera y te has formado en esta casa, eres consciente de las exigencias, representas a una familia de grandes madridistas que comenzó con Paco Gento. Compartí tres años con Julio y Toñín, estamos convencidos de que vas a tener una etapa muy exitosa y todos los que trabajamos en el club te deseamos mucha suerte”.

Tras las palabras del director de relaciones institucionales del Real Madrid, llegó el turno del centrocampista que se mostró agradecido a todos los allí presentes por acompañarle en un día "tan especial" para él. "Estoy muy feliz y contento de poder ampliar el contrato, es un sueño de pequeño, es el club de mi vida, el de toda mi familia, estoy con ganas de crecer en este club", señaló el jugador.

Marcos Llorente confesó que en su familia siempre se ha hablado de la importancia de la humildad y el sacrificio necesario para llegar a jugar en el "mejor club del mundo", es por ello que siempre ha tenido como referente a Xabi Alonso.

El partido que el canterano vivió este sábado en Mendizorroza fue muy especial para él, ya que la pasada temporada disfrutó de una bonita experiencia como cedido en el conjunto vasco. "No puedo estar más contento, ayer fue increíble la ovación, fue un año increíble el que viví, además estoy contento de firmar esta renovación. Viví esa etapa de irme cedido y jugar mucho, pero esa etapa se acabó. Ahora me toca vivir otra etapa muy bonita, la competencia es muy alta, pero soy consciente de lo joven que soy y lo que me queda por aprender", explicó Llorente.

En un día tan especial, el joven futbolista se quiso acordar de sus compañeros en el Real Madrid: "Son grandísimos jugadores, me aportan experiencia y es donde más puedo mejorar, ya que es donde más voy a crecer como futbolista". También expuso que Zidane le pide que haga lo mismo que "hacía en el Alavés" y que no se "corte", ya que la competencia que existe en el centro del campo del conjunto de la capital es "grande", por lo que tiene que trabajar mucho y aprovechar todas y cada una de las oportunidades que tenga.