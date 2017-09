Nacho Fernández: "Nos quedamos con los tres puntos que es lo más importante"

Nacho Fernández. Fuente: Dani Mullor VAVEL.

Nacho Fernández, el defensa madridista volvió a tener un buen papel en la victoria por un gol a dos ante el Alavés a domicilio. Y es que el hoy central es un futbolista muy apreciado en la plantilla. Cualquier lugar de la defensa donde le coloca el entrenador rinde bien. Y como muestra el choque de hoy. Y por ello ha salido a comentar sus impresiones tras el partido.

El futbolista nacido en Alcalá de Henares primero dio sus impresiones acerca del partido que tuvo lugar en Mendizorroza: “Hemos dominado el partido bastante bien, sabiendo que es un campo muy complicado en el que aprietan mucho, pero hemos tenido muchas oportunidades y nos quedamos con los tres puntos que es lo más importante”. Una importante victoria la conseguida hoy. Y muestra de ello la felicidad de este canterano que consigue seguir siendo parte del primer equipo. Un lugar que estuvo a punto de perder el año pasado de no ser por una conversación con el míster, Zinedine Zidane. Y buena decisión como se puede ver hasta ahora.



Nacho no dudó en dar su impresión acerca de la razón posible por la cual el Real Madrid no termina de despegar y acercarse a la zona alta de la clasificación: “Quizás es la pegada lo que nos está fallando, otros años la teníamos con más facilidad. Somos prácticamente los mismos jugadores y los que tenemos arriba son de lo mejor que hay en el mundo y por eso no nos tenemos que preocupar”. Pero este partido ha podido ser un buen punto de inicio para volver a tener una serie de victorias. Tras una serie de empates y una derrota, han conseguido una victoria, compleja e importante. Y el siguiente contrincante será en Champions. Un viejo conocido; especialmente en temporadas donde ha terminado siendo campeón, el Borussia de Dortmund.