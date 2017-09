Google Plus

Marcos Llorente: "Ha sido increíble volver así a Mendizorroza” | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

En su retorno al estadio Mendizorroza, la casa de su exequipo el Deportivo Alavés, Marcos Llorente se expresó con la prensa luego del partido que terminó en victoria del Real Madrid CF por 1-2.

Sobre su regreso a un estadio más que conocido, el mediocampista expresó: "Ha sido increíble volver así a Mendizorroza. No me lo esperaba, nunca había vivido algo así. Siempre les estaré agradecido a la afición, a la ciudad y al club".

El Real Madrid volvió a la victoria luego de dos empates consecutivos y una derrota. Marcos reconoció lo importante de volver a sumar de a tres: "Estamos muy contentos con los tres puntos, era lo importante. Sabíamos que se viene a sufrir, la grada aprieta mucho y luchan hasta el final. Ha sido un partido muy competido".

Con las lesiones como pilares en la baja de nivel del equipo, la falta de gol viene siendo algo que necesita revertir: "Así es el fútbol. A veces entran todas, otras veces no... Vamos a trabajar para que las ocasiones que no han entrado hoy acaben entrando".

A pesar de los pocos minutos que Zinedine Zidane le ha dado, Marcos no duda: "Es difícil jugar aquí. Tenemos que estar preparados siempre para cuando el míster nos necesite dar el nivel. Los jóvenes tenemos que trabajar y aprovechar las oportunidades que nos den. Están los mejores jugadores del mundo, ya llegará nuestro momento". Además, Llorente no duda en el equipo y en sus compañeros: "No hay dudas. Estamos muy seguros y sabemos lo que somos capaces de hacer".

Habiendo jugado en el Deportivo Alavés, Marcos tiene la palabra autorizada para hablar sobre la actualidad de este equipo en esta temporada: "Está claro que es un equipo nuevo, tienen que conocerse. Poco a poco se les ve mejor, han hecho un gran partido y estoy seguro de que lo van a sacar adelante".

Llorente, en el Real Madrid

En su corto tiempo como jugador merengue, Marcos Llorente ya tiene tres trofeos en su palmarés: dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.