Zidane iguala el récord de Guardiola con 12 victorias consecutivas a domicilio

Zinedine Zidane en el banquillo. | Fotografía: Daniel Nieto

Zinedine Zidane no para de sumar récords a su carrera como entrenador, en esta ocasión se trata del récord de más victorias consecutivas fuera de casa, 12, el cual comparte con el actual técnico del Manchester City, Pep Guardiola. Esta marca había permanecido intacta desde que el Barcelona lograse cosecharla en el año 2010.

La importante victoria en Mendizorroza no sirvió únicamente para sumar tres puntos, y de esta manera no descolgarse del Barcelona en el campeonato liguero, sino que engrosó, aún más, la trayectoria de Zinedine Zidane como entrenador. Hay que remontarse al 16 de enero para recordar la última ocasión en la que los blancos no consiguieron llevarse los tres puntos a casa, los goles de Sergio Ramos en propia puerta y Jovetic tumbaron a los blancos en un Nervión con ganas de revancha por lo sucedido en la Copa del Rey. Desde entonces el Real Madrid se ha impuesto en el Allianz Arena, San Mamés, Balaídos, Vicente Calderón y Anoeta entre otros, victorias en grandes escenarios que, haciendo gala de su gran solidez como equipo visitante, deja al Real Madrid como uno de los mejores equipos visitantes. Además, la victoria, 1-2, frente al Alavés sirvió para establecer una nueva marca, 33 partidos consecutivos, a domicilio, anotando gol. Igualando, de nuevo, otro récord perteneciente al histórico Barça de Pep Guardiola.

El Real Madrid de Zidane no para de conseguir récords en su haber, como el que detuvo el Bétis el pasado miércoles de encuentros consecutivos anotando gol, igualando la marca del Santos de Pelé, establecida en 73 partidos. Sin duda, la plantilla del Real Madrid se muestra ambiciosa con respecto a estas azañas y parece no tener techo, igualando marcas históricas de los mejores equipos del mundo y consolidandose como una de las grandes instituciones futbolísticas de todos los tiempos.