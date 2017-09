Zinedine Zidane: “Tuvimos 27 ocasiones de gol y no quiso entrar” | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

Con la expectativa puesta en el encuentro de este sábado (a las 16.15 hs., transmisión de beIN LaLiga) en el estadio Mendizorroza, el francés Zinedine Zidane manifestó sus palabras con respecto el choque venidero frente al Alavés.

Sobre lo ocurrido en la derrota ante el Real Betis, el director técnico aclaró: “No hay explicación porque las ocasiones de gol se tuvieron. Al final no conseguimos marcar pero no estoy preocupado y no estoy pensando mucho en lo que ha pasado. Lo analizamos, como siempre, porque ese es nuestro trabajo pero lo más importante es tener ocasiones de gol y me hubiera preocupado no tener ocasiones con los jugadores que tenemos. Teniendo ocasiones va a entrar y seguro que va a entrar mañana”.

Muchos señalan una falta de gol importante durante los últimos encuentros del equipo merengue y Zidane lo siente: “Sigo pensando que tuvimos 27 ocasiones de gol y no quiso entrar. No hicimos un gran partido pero tampoco malo. Ahora ya sólo pienso en el partido del Alavés y en hacerlo lo mejor posible para ganar. No podemos cambiar lo que pasó. Es fútbol. Antes del Betis jugamos en San Sebastián y lo hicimos fenomenal. No me voy a volver loco al perder un partido”.

Además, el técnico añadió: “Cuando quise cambiar a Lucas por Luca se hizo daño Marcelo y no se sabía si se podían hacer los dos cambios a la vez o de uno en uno. Se ha interpretado de una manera cuando no lo es”.

Para concluir con las críticas a los rotaciones que está realizando, agregó: “Voy a hacer mi trabajo de la misma manera porque creo mucho en lo que hago. Somos muchos y las rotaciones no van a cambiar. No existe el jugador que juegue 70 partidos una temporada, antes sí porque eran 35 partidos. No sólo por el físico sino también por descanso mental. Tenemos muchos internacionales y al final no paran nunca. Necesitamos el sistema de rotaciones y las críticas no me van a cambiar”.

“Mi carácter es así y no puedo gritar por gritar. Lo afronto desde la tranquilidad porque tengo mucha confianza en mis jugadores y tengo la suerte de poder entrenarlos. Quiero demostrar que valgo para estar aquí. Estoy tranquilo y los jugadores también”, comunicó el entrenador para cerrar el tema.

Barcelona y los siete de ventajas

Con los resultados adversos que consiguió el Real Madrid, el actual puntero FC Barcelona ya le ha sacado siete puntos de diferencia por LaLiga: “Es muy larga y nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo. Cada equipo va a tener su momento malo y nosotros vamos a estar ahí. Aunque estuviera en el otro lado y tuviera siete puntos de ventaja no pensaría que la Liga está sentenciada. Si queremos ganar la Liga tenemos que remontar. Cuando llegué había muchos puntos de retraso y en el fútbol puede pasar de todo. Quedan aún 33 partidos”.

Las lesiones que acechan al equipo

Las bajas de jugadores por lesión vienen siendo una clave en el bajo rendimiento del todo el equipo por la necesidad de rotaciones constantes: “Las bajas siempre molestan a un entrenador pero no podemos hacer nada. Puede pasar dentro de una temporada y ahora debemos afrontarlas. Perdimos el último partido y queremos cambiarlo. Es lo bueno del fútbol, que ya tenemos partido mañana y queremos hacer un buen partido y ganarlo”.

Hablando sobre el alemán Toni Kroos, quien se resintió de su lesión: “Fue después del partido, una molestia en las costillas. No queremos arriesgar. Espero que no sea mucho y que el martes esté ya con nosotros. Hoy tiene molestias y el partido es mañana. No vamos a arriesgar”.

Para muchos, este problema por el que está transitando el Madrid es sólo una cuestión de “suerte”: “Antes tenía flor y ahora soy gafe. Sigo teniendo flor porque disfruto a tope de estar aquí y trabajo contento. Es parte del fútbol y como ya tenemos un partido mañana podemos cambiar rápidamente todo y lo vamos a hacer”.

El perseguido galés

El rendimiento de Gareth Bale viene siendo tenido en cuenta por muchos por su bajo nivel. Su entrenador no pierde confianza en que el galés volverá a su mejor versión: “No sé cuándo se verá su mejor versión pero espero que rápido porque él está ya bien. Sabemos que lo puede hacer muy bien y ya lo está haciendo bien. Vamos a ver en estos días pero le veo bien”.

Arbitraje vs. Real Madrid

El arbitraje y el Real Madrid construyen un nuevo capítulo en su historia aunque tanto los jugadores como el cuerpo técnico, afirman que no se pueden quejar para conseguir triunfos: “No me voy a meter en eso porque nunca he hablado de los árbitros. Intentan hacer su trabajo y no queremos excusas de nada. Queremos hacerlo bien y continuar en lo que estamos haciendo últimamente. Es un mal momento para nosotros pero estoy contento de cómo lo estamos haciendo. No hay que mirar más allá. No vamos a cambiar”.

Papá versus Hijo

Este choque entre el Real Madrid y el Alavés tendrá una conexión muy importante para la familia Zidane: papá Zinedine, entrenador del Madrid, se enfrentará a su hijo Enzo, jugador de los locales: “Ojalá que no marque. Cada uno tiene su interés. No sé si será raro enfrentarme a él pero estoy contento por él porque está trabajando bien. No pienso mucho en esto. Tendré más sentimientos pero el partido es Alavés contra el Real Madrid. Eso es lo más importante para mí”.

A pesar de ser familiares, no habrá diferencias dentro del campo de juego. Nadie quiere regalar nada: “Enzo es muy competitivo y yo también. Estoy atento a su evolución como jugador pero hablo con él como padre. No soy su entrenador sino su padre y no le tengo que dar ningún concepto de fútbol. Cuando hablamos no hay nada más aparte de la relación padre-hijo”.