Previa Deportivo Alavés - Real Madrid: solo vale ganar en Mendizorroza

El Real Madrid vuelve a jugar a domicilio, lo que mejor se le da esta temporada. Apenas cinco partidos jugados y solo ha logrado sacar los tres puntos fuera de casa, Riazor y Anoeta fueron las víctimas. Zinedine Zidane no baja los brazos y seguirá con su misma línea ante un Deportivo Alavés que aún no ha logrado puntuar ni anotar ningún gol.

Ambos equipos llegan al partido con un objetivo marcado, solo vale ganar. El Deportivo Alavés necesita la victoria como el comer ya que no ha sumado ningún punto a su casillero y ya ha sido destituido el entrenador Luis Zubeldía tras no conseguir un punto en cuatro jornadas. Por parte del Real Madrid, pleno de victorias a domicilio, pero muchas dudas por resolver. El conjunto blanco viene de perder en el Santiago Bernabéu frente al Real Betis y dejaron dudas en la afición blanca.

La historia es favorable al Real Madrid frente al Deportivo Alavés

En la historia de ambos clubes, Deportivo Alavés y Real Madrid se han enfrentado desde 1931 en 18 ocasiones. La primera vez que se enfrentaron ambos clubes fue el 4 de enero de 1931 en Chamartín y se saldó con una victoria blanca. El segundo partido de la temporada 1930/1931 fue el 8 de marzo de 1931 en Mendizorroza y ganó el Deportivo Alavés por dos goles a cero. En la siguiente temporada, ambos clubes se volverían a enfrentar el 27 de diciembre de 1931 en Chamartín y finalizó con una ‘manita’ favorable al Real Madrid. El segundo encuentro se disputó el 28 de febrero de 1932 en el Estadio de Mendizorroza y el Real Madrid logró ganar por un gol a cero al Deportivo Alavés.

El Real Madrid celebra un gol | Foto: VAVEL

En 1932 el equipo vitoriano descendió y no pasó por una buena situación. Hasta la temporada 1998/1999, el Deportivo Alavés no se volvería a enfrentar al Real Madrid. 56 años después, el Deportivo Alavés y Mendizorroza volvían a la Primera División. El 8 de noviembre de 1998, Mendizorroza llamó a Deportivo Alavés y Real Madrid a jugar y se saldó con un empate a uno. El segundo encuentro entre ambos en la temporada 1998/1999 fue el 4 de abril de 1999 en el Santiago Bernabéu y el partido acabó con victoria blanca por tres goles a dos.

El Alavés y Real Madrid continuarían en Primera División y se citaban en la temporada 1999/2000. El 21 de diciembre de 1999, el Real Madrid ganaba por 1-3 al Alavés en Mendizorroza. El día 6 de mayo de 2000, iba a ser un día especial para el Deportivo Alavés, lograba ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Era la primera victoria del Alavés frente al conjunto blanco en el Santiago Bernabéu, la segunda contra el Real Madrid. Para la temporada 2000/2001, el 7 de enero de 2001 era el primer encuentro entre ambos y el Real Madrid ganaba por 1-3 en Mendizorroza. El 26 de mayo de 2001, el Alavés se marchó del Santiago Bernabéu con una manita favorable al Real Madrid.

Para la temporada 2001/2002, Mendizorroza no vio ningún gol entre ambos clubes el 13 de octubre de 2001. Mientras que el 23 de febrero del 2002, el Santiago Bernabéu vio cuatro goles, tres favorables al Real Madrid y uno para el Deportivo Alavés. En la siguiente temporada, el 6 de octubre de 2002 se citaron Real Madrid y Alavés y se saldó con victoria blanca por cinco goles a dos. Hasta el 1 de marzo de 2003 no se volvieron a ver las caras en Mendizorroza y el Real Madrid volvía a endosarle una ‘manita’ al equipo de Vitoria. Esa misma campaña, el Deportivo Alavés descendía a la Segunda División.

El Deportivo Alavés celebra un de los goles de la temporada pasada | Foto: VAVEL

Dos temporadas después, Vitoria celebraba un nuevo ascenso, el segundo para el Deportivo Alavés en toda su historia. El 25 de septiembre de 2005, Mendizorroza recibía dos años después al Real Madrid y vio como el conjunto blanco era superior y lograba ganar por cero a tres al Alavés. El 18 de febrero de 2006, el Deportivo Alavés volvía al Santiago Bernabéu y volvió a recibir un 3-0. Una vez más, Vitoria lloraba un nuevo descenso del Alavés.

Una década después, la temporada pasada, el Deportivo Alavés volvía a la Primera División y volvería al Santiago Bernabéu. El primer partido entre Alavés y Real Madrid fue el 29 de octubre de 2016 en Mendizorroza y el conjunto de Zinedine Zidane lograba ganar por un gol a cuatro. El último partido entre ambos clubes fue el pasado 2 de abril de 2017 en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid ganaba por tres goles a cero.

Mendizorroza se le da bien al Real Madrid

18 encuentros entre ambos clubes, nueve partidos en el Santiago Bernabéu y nueve partidos en Mendizorroza. Entre ambos clubes desde el primer partido en 1931 hasta el último encuentro en 2017 se han marcado 61 goles, un promedio de 3,38 goles por partido.

Isco Alarcón conduciendo el ésférico a ras del suelo | Foto: VAVEL

Por parte del Deportivo Alavés ha logrado marcar un total de 13 goles, una marca inferior a la del Real Madrid. El conjunto de Vitoria cuenta con un promedio de 0,72 goles por partido. Hasta en ocho partidos, el Deportivo Alavés no ha logrado rebasar la línea de gol del Real Madrid.

El Real Madrid ha logrado marcar en la mayoría de los partidos que se ha enfrentado al Alavés, un total de 15 partidos. El conjunto blanco ha conseguido marcar 48 goles en 18 partidos, un promedio de 2,66 goles por partido.

En Mendizorroza, el Real Madrid ha ganado seis partidos, ha empatado dos encuentros y ha perdido sólo uno. El conjunto blanco ha marcado 20 goles en nueve partidos, cuenta con un promedio de 2,22 goles por partido. En el Santiago Bernabéu se han jugado otros nueve encuentros, en los que el Real Madrid ha salido victorioso en ocho ocasiones, mientras que en una ocasión dejó escapar los tres puntos. Cuanto a los goles, el conjunto de Chamartín ha logrado 28 goles en nueve partidos, ocho más que en Mendizorroza, y cuenta con un promedio de 3,11 goles por partido.

Luka Modric, defendido por dos jugadores, conduce el esférico | Foto: VAVEL

Por parte del Deportivo Alavés, en Mendizorroza ha logrado sacar dos empates y una victoria frente al Real Madrid. Cuanto a los goles, el equipo vitoriano ha logrado encajarle al conjunto blanco un total de siete goles en nueve partidos, un promedio de 0,77 goles por partido. En el Santiago Bernabéu, el Deportivo Alavés ha logrado ganar un encuentro y ha logrado rebasar la línea de gol blanca con seis goles en nueve partidos, cuenta con un promedio de 0,66 goles por partido.

Cristiano Ronaldo, la gran amenaza para el Deportivo Alavés

El astro portugués vuelve a los terrenos de juego de toda España y de Europa tras cumplir los cuatro partidos de sanción. Cristiano Ronaldo ya se vistió de corto frente al Apoel de Nicosia en el primer partido de la UEFA Champions League y volvió al Santiago Bernabéu el pasado miércoles para enfrentarse al Real Betis.

Cristiano Ronaldo vuelve a Mendizorroza dónde logró un hat trick la temporada pasada | Foto: VAVEL

Cristiano Ronaldo vuelve a Mendizorroza y vuelve con hambre. Su máximo rival para la bota de oro, Leo Messi, ya se ha alejado hasta los nueve goles y el astro portugués intentará por activa o por pasiva rebasar la línea de gol del Deportivo Alavés. La temporada pasada, Cristiano Ronaldo pisaba por primera vez el césped de Mendizorroza desde que llegó a la entidad blanca y lo hizo de la mejor manera posible, logró un hat-trick y fue una nueva víctima que sufrió las habilidades del portugués.

Esta temporada, Cristiano Ronaldo comenzó ganando la Supercopa de Europa frente al Manchester United y también ha logrado alzarse con la Supercopa de España frente al FC Barcelona dónde participó con un gol de fábula en el Camp Nou. La sanción que le impusieron en el Camp Nou le alejaron de los terrenos de juego de España hasta en cuatro ocasiones, una oportunidad de oro para Leo Messi que se ha alzado como máximo goleador de la Liga Santander, de momento.

Cristiano Ronaldo golpeando el esférico | Foto: VAVEL

Cristiano Ronaldo viaja con el equipo blanco y será titular y luchará por marcar su primer gol en esta Liga que se avecina muy disputada entre los dos grandes de España, Real Madrid y FC Barcelona.

Zinedine Zidane se enfrenta a su hijo, Enzo Zidane

La familia Zidane continúa presente en los estadios de España. Enzo Zidane, hijo de Zinedine Zidane, defiende los colores del Deportivo Alavés y quiere seguir los pasos de su padre. En el partido entre Deportivo Alavés y Real Madrid será especial para ambos, Zinedine Zidane verá a su hijo cumplir su sueño, mientras que Enzo Zidane seguirá los pasos que siguió su padre.

Enzo Zidane con la camiseta del Deportivo Alavés | Foto: Página web Alavés

Enzo Zidane fue traspasado al Deportivo Alavés el pasado mercado de fichajes, pero el Real Madrid cuenta con una opción de compra por si decide repescar al canterano blanco. Con la destitución de Luis Zubeldía, si el segundo entrenador vitoriano, Javier Cabello, decide dar una oportunidad a Enzo Zidane, será un momento especial para él. Se enfrentará al equipo que le vio crecer y al equipo que entrena su padre.

El pequeño Zidane ya ha debutado con el equipo de Vitoria ante el FC Barcelona dónde dejó alguna delicatessen marca Zidane.

Mendizorroza busca su primera victoria

Tras cinco jornadas de Liga, el Deportivo Alavés sigue sin puntuar y este sábado en su gran oportunidad de conseguir una primera victoria ante un Real Madrid que llega con muchas dudas.

La afición vitoriana será el jugador número 12 frente al Real Madrid | Foto: Página web Alavés

No solo no conoce victoria, aún no ha logrado marcar un gol. Frente al Leganés perdió 1-0; contra el FC Barcelona vio escapar los tres puntos perdiendo por 0-2; en Balaídos frente al Celta de Vigo perdió por la mínima, 1-0; en la cuarta jornada recibió al Villarreal y salió goleado por el equipo de Castellón por 0-3; y en la última jornada, ante el Deportivo de La Coruña en Riazor volvió a perder por 1-0.

Frente al Real Madrid, es el tercer partido que se disputará en Mendizorroza y la afición vitoriana será el jugador número 12 para llevar en volandas al Deportivo Alavés hacia la victoria. Aunque la historia refleje seis victorias blancas, dos empates y una victoria blanquiazul, en el fútbol todo puede ocurrir.

Undiano Mallenco, la máxima autoridad en Vitoria

Árbito español de 43 años, arbitra en España, en Europa y en partidos internacionales de selecciones. Undiano Mallenco junto a sus asistentes, Javier Aguilar Rodríguez e Iñigo Prieto López de Ceraín, su cuarto árbitro, David Recio Moreno y su delegado informador, Miguel Carlos Román González serán la máxima autoridad en Mendizorroza en el partido que disputarán Deportivo Alavés y Real Madrid.

Undiano Mallenco será la máxima autoridad en Mendizorroza | Foto: VAVEL

En la temporada pasada, Undiano Mallenco arbitró a ambos equipos. Por parte del Deportivo Alavés, el árbitro español fue la máxima autoridad en dos partidos y en las dos ocasiones, el equipo de Vitoria salió victorioso. El 27 de noviembre de 2016, Undiano Mallenco dirigió el partido entre Villarreal y Deportivo Alavés en El Madrigal y se saldó con una victoria vitoriana por 0-2. En el partido se amonestó hasta en cinco ocasiones con cinco tarjetas amarillas. El segundo partido que Undiano Mallenco dirigió un partido del Alavés fue el 11 de marzo de 2017 en La Rosaleda. El Deportivo Alavés ganó por un gol a dos al Málaga CF. En el partido se amonestó en cuatro ocasiones incluyendo una doble tarjeta amarilla, lo que conlleva una expulsión.

Al igual que el Deportivo Alavés, en la temporada pasada, el Real Madrid fue dirigido por el colegiado Undiano Mallenco en dos ocasiones. El 18 de febrero de 2017 en el Santiago Bernabéu se enfrentaban Real Madrid y Espanyol y se saldó con una victoria blanca por dos goles a cero. En el partido se llegó a amonestar en siete ocasiones con siete tarjetas amarillas. El segundo partido dónde Undiano Mallenco fue la máxima autoridad fue el 14 de mayo de 2017 en el Santiago Bernabéu. Escenario dónde el Real Madrid goleó al Sevilla F.C por cuatro goles a uno. En ese partido, Undiano Mallenco amonestó con seis tarjetas amarillas.

En la pasada campaña, Undiano Mallenco arbitró 18 encuentros dónde sacó, al menos una tarjeta amarilla. En toda la temporada 2016/2017, Undiano Mallenco amonestó con 93 tarjetas amarillas en 18 partidos, un promedio de 5,16 tarjetas amarillas por partido. Por oto lado, respecto a las tarjetas rojas, sólo sacó tres en 18 partidos, un promedio inferior al de las tarjetas amarillas, 0,16 tarjetas rojas por partido.

