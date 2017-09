Ronaldo: "El Real Madrid no necesita otro 9"

Google Plus

Foto: VAVEL

Sobre el mal rendimiento del Real Madrid en el Santiago Bernabéu el brasileño, comentó: "Los últimos años el Real Madrid ha enseñado a todo el mundo su capacidad. En otras temporadas le ha pasado algo parecido durante el año y al final han ganado títulos importantes, como la Champions. Esto solo está empezando, yo creo que el fútbol es tan apasionante que incluso ganando tantas cosas durante tanto tiempo ahora al perder en casa llegan las dudas, pero yo no creo que haya ninguna duda sobre la capacidad del equipo, ahora hay que seguir apoyando al equipo y espero que los buenos resultados en casa vuelvan".

Sobre la renovación de Benzema, Ronaldo dijo: "Benzema hace muchos goles, estoy muy contento de que haya renovado. Cristiano también tiene mucho gol y esto no ha hecho nada más que empezar".

Sobre Borja Mayoral ,afirmó: "El chaval de la cantera que salió contra la Real Sociedad, lo hizo fenomenal, marcando y no solo eso, también jugando buen fútbol. Hay mucha gente con gol en el equipo. Y si hay algún problema me pondré yo en forma, aunque no lo creo porque hay jugadores muy buenos."

Sobre si Florentino Pérez tiene que fichar un nueve, Ronaldo dijo: "El planteamiento del Real Madrid es perfecto, tiene a Cristiano Ronaldo, que es el mejor jugador del mundo, y a Benzema, no hace falta fichar un nueve, yo creo que no hay ningún problema en el Real Madrid y que no hace falta nada, solo hay que ganar los partidos que jueguen."

Sobre si ve una liga sin el FC Barcelona, el brasileño comentó: "Es muy difícil ver una liga sin el Barça, pero los problemas políticos hay que tratarlos con cautela. No voy a comparar los problemas de España con los de Brasil, nosotros también estamos pasando un momento muy complicado, económico y político. Espero que se solucione pronto."

Sobre si cree que el Real Madrid ganará la liga, comentó: "Es complicado ganar la liga pero aún quedan muchas jornadas y hay que ganar los partidos. Ya veremos al final los puntos que quedan."