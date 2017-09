Google Plus

La única victoria del Alavés sobre el Real Madrid/ deportivoalavés.com

El Real Madrid se enfrentará al Deportivo Alavés en Vitoria. Llega la jornada seis de la Liga Santander con un Madrid que no ha ganado en el Santiago Bernabéu y vive de los puntos visitantes; mientras que el Alavés todavía no ha marcado un gol en toda la competición y mucho menos ganar un partido. Con el entrenador recién destituído, el Alavés tiene que enfrentarse al Madrid, aunque no todo son malas noticias.

El Alavés ha llegado a la sexta jornada liguera sin conocer gol ni victoria. El equipo vasco necesita ganar cuanto antes para volver a engancharse a la competición. Para ello tendrán que ganar a un Real Madrid que no ha tenido grandes resultados, aunque sí mejor juego. El Alavés tampoco ha tenido buena suerte ante los blancos, que desde el principio de siglo sólo ha podido ganar y empatado una vez, y el resto de encuentros han sido victorias del conjunto madrileño. ¿Y si el Alavés aprovecha el momento de incertidumbre y consigue su primera victoria en liga ante el Real Madrid? Ya lo logró en la temporada 99/00.

En la campaña 99/00 el Madrid, con Vicente del Bosque al frente, no hizo una buena temporada. En liga los resultados no llegaban y el cinco de mayo del 2000 el Alavés llegó al Bernabéu. El Madrid acabó perdiendo en los minutos finales con un gol de Azkoitia. En esa liga el Madrid iba a terminar en quinta posición, justo delante del Alavés que quedó a un punto del Madrid. Para salvar la temporada, el Madrid consiguió la octava Champions frente al Valencia. Esa fue la única vez que se vio ganar al Alavés al campeón de Europa.

En la temporada pasada, el Real Madrid pudo vencer en ambos encuentros frente al Alavés en liga. En la ida en Vitoria el Madrid ganó por cuatro goles a uno; mientras que en la vuelta en el Bernabéu hizo tres goles para conseguir los tres puntos.