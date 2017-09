Benzema: "No hay otro club como el Real Madrid y quiero retirarme aquí"

Benzema en rueda de prensa | Foto: Real Madrid

El Real Madrid, que tiene para muchos la mejor plantilla del mundo, continúa con el plan de renovar a sus jugadores para mantener el bloque ganador hasta mínimo el año 2022. Isco, Carvajal y Marcelo fueron los primeros y ahora ha llegado el turno del '9' blanco, que ha firmado su ampliación de contrato con el club hasta el 30 de junio de 2021. Si alcanza esa fecha, Benzema habrá jugado 12 años en el club más laureado del mundo.

El director de relaciones institucionales del club, Emilio Butragueño, encargado de presentar la trayectoria y logros de Benzema en el Real Madrid, se mostró muy satisfecho por contar con el galo durante mínimo cuatro años más. "Ya eres parte de la historia del Real Madrid. Llegaste en el año 2009 y en estas ocho temporadas has marcado 181 goles. Eso significa que eres el octavo máximo goleador de la historia y el cuarto goleador del Real Madrid en la Liga de Campeones", dijo orgulloso Butragueño. "En este periodo has ganado 14 títulos, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa, 2 Mundiales clubes, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. Con esta trayectoria, estamos muy felices de esta renovación. Queremos desearte todo lo mejor y es una extraordinaria noticia para todos nosotros", concluyó.

"Estoy muy feliz. Ha pasado el tiempo muy rápido. Voy a continuar trabajando para ganar títulos, porque estoy en el mejor equipo del mundo y por ello me esfuerzo cada día para estar "a tope" con el Real Madrid", declaraba Karim Benzema, dando inicio a la rueda de prensa.

El delantero no quiso poner día para su vuelta, pero afirmó que trabaja cada día para regresar "con el equipo". Sobre el mal comienzo liguero del equipo, que está a siete puntos del FC Barcelona, Benzema estuvo optimista: "El inicio no es bueno pero no pasa nada, es solo el inicio. Yo tengo confianza en mi equipo y lo más importante es que tenemos que estar juntos. Somos el Real Madrid y lo vamos a arreglar".

Sobre las críticas que ha recibido por parte de los aficionados, Benzema ha sido contundente: "Las críticas son parte de mi vida y te hacen mantener un alto nivel. Cuando la gente me critica es porque esperan más de mí, y por ello trabajo y voy a trabajar más".

La falta de un tercer delantero es la principal diferencia entre el equipo de esta temporada y el equipo de la anterior. Además, la poca eficacia arriba del equipo provoca que sea un tema que está "en boca" de todos. "No te puedo decir si falta un delantero o no, eso es cosa del míster. Cuando no estoy en el campo, Cristiano puede jugar de delantero u otro compañero también. Hablamos hoy de la falta de un delantero porque los últimos resultados no fueron tan buenos. Pero creo que tenemos un gran equipo y podemos jugar con cualquier sistema”, decía tajante el delantero.

"Estoy muy feliz de poder continuar en el mejor club del mundo y, como digo siempre, es difícil estar aquí porque todo el mundo nos exige lo máximo, hay que avanzar y continuar así. Sé que formo parte de los mejores jugadores del Real Madrid, pero tengo tiempo para seguir mejorando, queremos seguir ganando títulos y por suerte soy el titular del mejor equipo del mundo”, decía el delantero, feliz por su renovación.

"Mi peor año fue el primero. Vine con 21 años, no conocía nada de Madrid y mi adaptación fue un poco mala. No sabía hablar español, entonces solo con el fútbol no era suficiente. Para mi una buena temporada es cuando ganas muchos títulos, te puedo decir el año pasado o 2011. Pero ahora creo que estamos en el mejor momento del Madrid, si hablamos de títulos", afirmaba Karim.

"Me gusta el fútbol del Real Madrid, entonces claro que me quiero retirar aquí, porque para mí no hay otro club como el Real Madrid. Tengo casi 30 años, me siento muy bien, y siempre me gusta cuando la selección me llama. Es difícil cuando todos tus compañeros van a la selección y tú te quedas aquí. Por eso tengo que trabajar para volver", declaraba el delantero sobre su futuro en el equipo y en la selección francesa.

Benzema habló claro cuando le preguntaron sobre las dudas de si es un delantero centro o un mediapunta, criticado por su falta de gol: "¿Me falta gol? Depende de como veas el fútbol. Para mí un delantero no es solo gol, hay que participar en el juego, abrir espacios, dar asistencias... no es solo hacer goles. Yo entiendo que haya gente que critica que no meto muchos goles, pero yo veo el fútbol así. Claro que quiero meter más goles, pero si puedes hacer otra cosa... hay que pensar primero en el equipo. Yo trabajo delante de la portería para meter goles, pero para mí un delantero centro moderno tiene que tener más cosas".

El jugador respondió también sobre la competencia que ha tenido en la delantera durante su etapa blanca: "No es una competencia". "Cuando hay otros delanteros somos dos para ayudar al equipo. A veces uno puede hacer la diferencia y en otro partido puede ser la diferencia otro", señalaba.

En cuanto a una posible salida del club, Karim se mostró confiado en seguir siendo el delantero titular muchos años más: "Yo me quiero quedar aquí, no hay mejor sitio que el Real Madrid. Está claro que hay criticas y eso significa que eres grande y la gente quiere más de ti. Eso esta claro en mi cabeza".

"Las derrotas pasan y la mejor respuesta es ganar el próximo partido. Somos un gran equipo y lo mejor es que estemos todos juntos. No hay alarma, solo tenemos que hablar y entrenar más. El próximo partido lo ganamos y olvidamos esta derrota", finalizaba Karim la rueda de prensa.

Durante el acto de renovación, tanto Benzema como Butragueño dieron todo el apoyo y la fuerza a Mexico en nombre del Real Madrid.