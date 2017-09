Google Plus

Zidane: "Hay que tener tranquilidad, porque nosotros esto lo vamos a levantar"

El Real Madrid, tras un final de verano épico en el que se consiguieron levantar dos títulos, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, parece haber vuelto a las vacaciones en septiembre. Y es que si en agosto el Real Madrid "bailaba" a un Barça en dudas, hoy el equipo de Barcelona saca siete puntos a un Real Madrid que atraviesa el peor momento desde que Zidane entrena al primer equipo.

Por este motivo, las ruedas de prensa ya no son tan cómodas para el francés, quien quiso tranquilizar a los madridistas tras el partido. "Esto es muy largo. La Liga acaba de empezar. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo y ahora toca descansar y pensar en el próximo partido del sábado", decía Zinedine Zidane.

La derrota del Real Madrid contra el Betis por 0-1 dejó una estadística, cuanto menos relevante, pues el Real Madrid había tenido hasta 27 ocasiones, y en un equipo con atacantes de la talla de Cristiano Ronaldo o Gareth Bale, no haber anotado ningún gol preocupa al Santiago Bernabéu. "Hemos tenido 26, 27 ocasiones, pero hoy el balón no ha querido entrar. Esto es fútbol. Cuando juegas el tercer partido en casa y no puedes sellar tú el primer gol, es complicado", explicaba el galo.

Sobre el juego del equipo el entrenador fue claro: "No ha sido un gran partido, pero tampoco ha sido malo. Hemos tenido ocasiones y los jugadores han corrido mucho y se han esforzado, por lo que no tengo que reprocharles nada. El año pasado ganamos partidos que, a lo mejor, no merecíamos, y ahora es al revés. Hay que estar tranquilos".

Referente a esa impaciencia y ansiedad que refleja el equipo cuando no anota goles, Zidane se mostró seguro y defendió a sus jugadores: "Los quince primeros minutos de la segunda parte estuvimos mucho mejor, jugamos en campo contrario y tuvimos ocasiones para marcar. Luego sí nos precipitamos un poco".

La afición no entendió los cambios de Modric e Isco, y Zidane recibió críticas por ello. Además, Zidane respondió a las palabras de Casemiro, quien piensa que el equipo tendría, al menos, que haber sabido defender el empate, pues "es mejor ganar un punto, que perder tres en el último minuto". "Lo que yo quiero siempre es ganar el partido. Puedes hacer cambios distintos pero la idea siempre es la misma: ir a por el partido. Duele cuando te meten el gol al final, pero no voy a reprochar a mis jugadores por intentar ganar el partido", se defendía 'Zizou'.

Aun con Cristiano Ronaldo sobre el césped, el Real Madrid dejó su marcador a cero y rompió así su récord de partidos anotando. Pero Zidane "llamó" a su palabra favorita: la tranquilidad. "Hay que estar tranquilos ahora. Yo sé que a muchos no les gusta esta palabra, pero a mí me encanta. Hay que tener tranquilidad porque nosotros esto lo vamos a levantar", pidió el francés.

El técnico no está preocupado y eso quiso transmitir a todos en rueda de prensa. “No creo que sea una situación delicada. Hemos perdido siete puntos en pocas jornadas pero quedan muchas y todo el buen trabajo que hemos hecho no hay que tirarlo a la basura por dos o tres partidos regulares. Soy el entrenador de este equipo y necesitamos tranquilidad", repetía una y otra vez Zidane.