Real Madrid - Real Betis, puntuaciones de la Jornada 5 de Liga Santander 2017/2018

Los futbolistas del Real Madrid, juntos en el centro del campo en el partido frente al Betis I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid sumó su primera derrota en su estadio esta temporada. Los de Zidane no pudieron con el Valencia ni el Levante en casa y perdieron frente a un Betis bien colocado en el césped.

A pesar de los numerosos intentos de gol, ni Cristiano Ronaldo ni Bale -quienes tuvieron más oportunidades- mandaron un balón entre los tres palos. El meta ex madridista Antonio Adán salvó a los andaluces con varias paradas de mucho mérito.

Zidane apenas rotó esta vez, jugó con un once titular poco novedoso respecto a la temporada pasada. El equipo acusó la falta de Benzema o un delantero centro de sus características. Ronaldo, que volvía tras su sanción, no estuvo nada acertado en ocasiones muy claras.

Las soluciones desde el banquillo no resultaron positivas, pues el francés quitó a Isco y Modric, dejando solo a Kroos. Borja Mayoral entró demasiado tarde.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar).

Zinedine Zidane

4 | No acertó ni con el once ni con los cambios en la segunda mitad para que su equipo se llevase unos tres puntos muy sufridos. El Real Madrid no puede jugar sin un ‘9’ puro. Se vio frente al Levante y ayer ante el Betis. La prueba fue Anoeta, donde Borja Mayoral dio un recital. El francés apostó por Ronaldo como ariete y el portugués estuvo muy fallón, al igual que Bale.

Isco se vio muy solo para poder desarrollar su juego, solo Modric le ayudó. Zidane debió rotar en algunas posiciones pero no lo hizo. Con el marcador intacto, erró al sustituir al malagueño y al croata. Destrozó el mediocampo, la defensa pasó a ser de tres hombres y el Betis lo aprovechó. También tardo mucho en dar salida a Mayoral, que estuvo a punto de marcar pero le faltaron más minutos. Mala gestión de ‘Zizou’.

Keylor Navas

8 | La mejor noticia del partido. El ‘tico’ salvó a su equipo en la primera mitad con una intervención de clase mundial. Un vuelo para sacar una mano espectacular a un tiro que iba a la escuadra. Grave error de Carvajal, Keylor le quitó un muerto de encima. En las otras paradas también estuvo muy atento, nada pudo hacer en el remate a bocajarro de Sanabria, que estaba completamente solo y cruzó perfecto el balón.

Dani Carvajal

5 | El lateral natural de Leganés –que viene recientemente de firmar su renovación con el club blanco- estuvo muy impreciso. Cometió un fallo que pudo significar el gol del Betis, de no ser por Keylor. En ataque, erró en varios controles tras balones largos hacia él. Algunas de esas internadas podían haber sido muy peligrosas, pero mal Carvajal.

Eso sí, no cesó de subir hasta la línea de fondo y mandar constantes centros al área. También tuvo el gol madridista en un remate que repelió la madera. Noche para olvidar de Dani.

Varane

8 | El central francés estuvo bien en defensa, el Betis tampoco generó mucho peligro aunque entró al área en varias ocasiones tras desajustes blancos. Correcto en la distribución del balón y con la ansiedad goleadora, se animó hacia la meta de Adán. No pudo rematar ninguna pelota.

Sergio Ramos

7| El capitán madridista tampoco cuajó mal partido, muy atento en defensa y como acostumbra, subiendo constantemente para intentar marcar. Con el paso de los minutos y el marcador a cero, pasó a ser un delantero más. Tuvo algún intento de remate pero sin éxito. Atrás recuperó varios balones en contras del Betis pero falló en el marcaje de Sanabria, que remató solo. Cruz al final para el camero.

Marcelo

7 | Noche para no recordar también la del brasileño. Por su partido y lesión. Bastante participativo como siempre, pero sin mucha profundidad en ataque. Por la banda de su compañero Carvajal se generaron más espacios, en la suya los defensores andaluces estuvieron muy encima de él. En el minuto 70 se lesionó y le sustituyó Lucas Vázquez. Otra mala noticia para Zidane.

Casemiro

8 | Gran partido del centrocampista defensivo. De lo mejor del Real Madrid y en su línea. No paró de recuperar balones, incluso cuando se tuvo que situar en la defensa tras la marcha de Marcelo. En ataque no pudo aportar casi nada, siempre pendiente de combinar con sus compañeros y cubrir las espaldas de los centrales.

Kroos

7 | Tras descansar en el último partido, estaba fresco y jugó como acostumbra. Fiabilidad total en el pase, aunque los jugadores béticos cerraron muy bien las líneas. Ejerció la presión arriba pero al equipo, en general, le faltó más intensidad para acompañarle. En varias veces se le vio con dificultades para combinar, solo Isco y Modric se ofrecían en los pocos huecos. Bien el alemán, tuvo también un disparo desde fuera del área que se fue alto.

Modric

8 | Uno de los mejores del equipo hasta que Zidane le cambió. Se le notó rápido, ágil y preciso en todo momento. Llevó el timón de un barco que tambaleaba, se apoyó en el alemán y el malagueño pero le faltó un socio más que abriese la defensa. Otro que pudo marcar en la primera parte, tras una cabalgada veloz. Su chut final lo desvió Adán, pero el árbitro no pitó córner.

Isco

8 | Igual que Luka Modric. Apareciendo por la mediapunta pero bajando a recibir constantemente para dar salida al juego blanco. Quizás le faltó más profundidad al entrar en el área, pero tampoco pudo por la buena colocación de la defensa andaluza. Setién sabía de sus cualidades, le puso varios hombres encima. También fue sustituido en otro desacierto del míster.

Cristiano Ronaldo

4 | Mal regreso al terreno de juego del crack portugués. No pudo fallar más. Unas veces se resbalaba, otras su disparo se marchaba muy alto o intervenía Adán. Tuvo bastantes ocasiones pero en ninguna vio puerta. Le hicieron un penalti por agarrón en el área que el colegiado no pitó. Desesperado e impreciso, no fue la noche de Ronaldo. En la delantera no aporta lo que Karim, son futbolistas muy distintos.

Gareth Bale

6 | El que tuvo más oportunidades para adelantar al Madrid, tanto en la primera parte como en la segunda. No jugó mal pues estuvo muy participativo y no dejó de presionar al rival. Pero a la hora de la verdad, también impreciso. Malos centros y remates desviados.

Cierto es que Adán le sacó una tremenda mano en el empale de un balón con la espuela. El palo terminó la hazaña. En otra jugada, no aprovechó su velocidad para plantarse en el área bética. No es el Bale que llegó a Chamartín.

Lucas Vázquez

6 | Salió en el minuto 70 por Marcelo. Desde la banda derecha lo intentó con varios centros al área pero no dieron resultado. Tampoco tuvo tiempo de aportar más.

Marco Asensio

6 | Más de lo mismo que Lucas. Aunque fue el primer cambio de Zidane, no sirvió como revulsivo ante un Betis muy concentrado y achicando todos los balones. Sustituyó a su amigo Isco en el 67 pero debió entrar mucho antes y no por el malagueño. Juntar a los magos es beneficioso, cambiar uno por otro, no.

Borja Mayoral

7 | Entró en el mismo momento que Lucas, sustituyendo a Modric. En los pocos minutos sobre el césped, hizo bastante. Se colocó como ‘9’ y aportó como tal. Bajó al mediocampo para combinar y abrir juego a bandas, para incorporarse luego al ataque.

Así llegó su ocasión más clara, un cabezazo que atajó muy bien Adán. Otro que le faltaron minutos para demostrar lo de Anoeta. A falta de Benzema, es el recambio adecuado.