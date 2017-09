Marcelo: " Puede que me haya roto"

Google Plus

Foto:Dani Mullor(VAVEL)

Tras la derrota en el Santiago Bernabéu, los jugadores del Real Madrid comentaron prácticamente lo mismo, insisten en que queda tiempo para mejorar, en que queda tiempo para revertir la situación, están satisfechos con su trabajo y orgullosos de la unión del vestuario, que unida a la confianza que Florentino Pérez y Zinedine Zidane tiene depositada en ellos ahora mismo es un punto importante para cambiar la situación. Marcelo habló de su posible lesión y sobre el partido en zona mixta.

Sobre el partido comentó el Brasileño comentó; "Es difícil porque ahora mucha gente encontrara excusas, pero todos han visto el partido hemos dado todo para meter los goles, hemos intentado meter un golito para sacar los tres puntos y hemos encajado. Hay mucho tiempo para mejorar, hemos salido varias veces en situaciones como esta y vamos a salir de ella trabajando .Yo he visto al equipo bien, hemos jugado mejor que el Betis pero el resultado es el que cuenta. Yo prefiero jugar mal y ganar los tres puntos. Hemos tenido la posesión, hemos tirado a puerta, hemos hecho muy buenos centros, pero al final el fútbol es así. El año pasado algunos partidos no merecimos ganar y ganamos y este año es al revés pero no hay que volverse loco".

A cerca de su lesión Marcelo dijo; "Tengo un dolor en la pierna y nada hay que hacer pruebas para ver cómo estoy, yo creo que sí que me he roto pero hay que esperar a las pruebas".

Sobre Adán el brasileño afirmó; "Ayuda muchísimo al Betis, hoy ha hecho varias paradas, pero es lo que hay, el portero está para parar"

Sobre que comentó Florentino en el Vestuario Marcelo comentó; "Florentino nos ha dicho cosas a nosotros, eso son cosas del vestuario y yo no te voy a decir lo que pasa en el vestuario".