Mendizorroza, punto de inflexión

Mnedizorroza, punto de inflexión / VAVEL.com

Tras una derrota más que dolorosa ante el Real Betis en el feudo blanco y con la Champions a la vuelta de la esquina, es el turno de visitar tierras vascas. Concretamente Álava, donde el Rey de Mendizorrotza aguarda en el templo celeste con la consigna de complicarle la vida a un Real Madrid en horas bajas.

Se dice que el cuadro dirigido por Luís Zubeldía pagará los platos rotos de la derrota del pasado miércoles, pero lo cierto es que si se llegasen a conseguir los tres puntos, estos no serían más que eso, una victoria balsámica para no perder la senda del líder que parece que está a años luz en la clasificación. Ya que el FC Barcelona de Valverde se sitúa en cabeza de carrera siete puntos por encima de los blancos.

Ahora bien, para conseguir la victoria en este estadio, hace falta echar la vista atrás y recordar que cosas se hicieron bien la pasada campaña. Y es que allá por finales de Octubre del pasado curso, los pupilos de Zidane conquistaron Mendizorrotza a base de goles, a pesar de que empezaron perdiendo el encuentro con un tempranero gol de Deyverson a los siete minutos de empezar, a pase del ahora madridista Theo Hernández. No obstante, al cuarto de hora de partido, los visitantes ya se habían repuesto del golpe encajado gracias a un tanto de Cristiano Ronaldo desde los once metros. El Madrid se mostró superior en todos los ámbitos del juego y antes del descanso ya mandaba en el electrónico con un gol, de quien si no, del astro portugués.

El futbolista luso se mostró muy activo durante los noventa minutos, incluso se permitió el lujo de fallar un lanzamiento de penalti a falta de diez minutos para la conclusión del duelo. Un resultado algo apurado para llegar a los instantes finales de un partido. Por ello, en el 84 Álvaro Morata puso tierra de por medio y sentenció un choque que se encargaría de maquillar de nuevo Cristiano para conseguir su hat-trick particular.

Este encuentro fue una muestra de la capacidad de un Real Madrid para sobreponerse a cualquier rival cuando el equipo se encontraba por debajo en el marcador, algo que hasta la fecha está siendo la asignatura pendiente en la presente temporada.