Isco: "Sigo confiando a muerte en este equipo"

Foto: Dani Nieto(VAVEL)

Isco Alarcón insistió en sus declaraciones en que queda mucho tiempo por delante para mejorar y trabajar, admite que hubo errores, pero que merecieron más.

Sobre si ha sido una falta de acierto, el malagueño dijo; "Bueno, parece que en casa nos cuesta un poquito más generar fútbol, materializar las ocasiones que tenemos .Yo creo que Adán a hecho un gran partido también, y al final a la heróica cuando nos hemos ido todos para arriba, pues nos a llegado el gol ese que creo que no merecíamos.Quizás este año no nos están saliendo las cosas como el año pasado,pero bueno estamos a principio de temporada y tenemos tiempo para revertir la situación .Lo importante es que ahora en los momentos menos buenos sigamos siendo una piña y sigo confiando a muerte en este equipo y espero arreglar esto."

Sobre si hay ansiedad por marcar en el Bernabéu, Isco afirmó; " Es verdad que parece que en el Bernabéu si no metemos un gol pronto nos entra un poquito de ansiedad como tú dices y es algo que tenemos que mejorar y como te he dicho antes mejor que pase ahora a principo de temporada que hay mucho tiempo, mucho margen de mejora y esperamos que no vuelva a pasar más."

Sobre la distancia de 7 puntos con el FC Barcelona, Isco comentó; "Bueno, ahora a 7 puntos de distancia con ellos es verdad que tenemos que dar un empujón y que tenemos que apretar más. Es verdad que está difícil ,pero de peores momentos ya hemos salido.Somos el Real Madrid , el actual campeón y estamos obligados a luchar todo."

Sobre el mensaje de Florentino en el vestuario, el malagueño dijo; " Florentino sólo ha pasado a saludar, no ha dicho nada, yo creo que da tranquilidad y como decía antes son momentos de ser una piña y seguir hacia delante que todavía queda mucho tiempo."