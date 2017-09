La primera y dura derrota

Foto: Daniel Nieto - (VAVEL)

En la previa del partido se ansiaba el regreso de Cristiano Ronaldo tras el cumplimiento de cinco fechas de sanción. También se esperaba que el Madrid pudiera superar el récord del Santos de Pelé, de 73 partidos consecutivos marcado gol. Pero estas dos cosas se vieron opacadas por el partido que brindó el equipo después.

El encuentro empezó con una buena propuesta ofensiva del Madrid, que jugaba como local, y con un Betis atrevido, defensivo pero veloz ante los errores del rival. La ansiedad de los dirigidos por Zinedine Zidane por marcar lo más pronto posible fue evidente, sobre todo de Cristiano, quien estaba hambriento por volver a anotar en liga.

El Madrid lo intentó, insaciablemente durante todo el partido, mostraba buenas intenciones de mitad para arriba, pero en la defensa no parecía dar garantías. El tiempo fue pasando, las oportunidades fueron desapareciendo, Adán se vistió de héroe en varias ocasiones atajando algunos disparos a puerta que, tal vez, en otro partido hubiesen sido goles seguros.

El Betis supo cómo defenderse, mantener su juego organizado y aprovechar los errores del rival para intentar llevar algo de peligro al arco de Keylor, lo que lograron en un par de ocasiones. Quedando 20 minutos de juego Zidane decidió dar ingreso a tres delanteros, Lucas Vázquez, Marco Asensio y Borja Mayoral, pero desfiguró el planteamiento táctico del equipo en el campo. Marcelo, Modric e Isco se marcharon y no había tejido conector entre los de atrás con los de arriba.

El Real Madrid no logró imponerse ante el Real Betis. Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

La ansiedad les jugó una mala jugada a todos, el afán por marcar un gol, por no dejar escapar los tres puntos, por no permitir que el Barcelona se alejara aún más en la punta de la tabla. Estaban abocados al ataque, casi todos, incluyendo Ramos y el Betis no dejó escapar la oportunidad de oro que tuvieron en el minuto 94. En una jugada trenzada con muchos toques no encontraron casi ninguna resistencia en el área del Madrid y Sanabria marcó el 0-1 definitivo, que terminó de noquear al Real Madrid.

Tras esta inesperada y dura derrota, el club blanco está séptimo en la tabla de clasificación, con ocho puntos, siete detrás del líder Barcelona. Zidane no estaba contento, pero mantiene la calma: “No fue un gran partido, pero el esfuerzo fue grande. Duele, sobre todo si te marcan al final, pero acaba de empezar la Liga y esto es muy largo".

Algunos jugadores también confían en que podrán salir del que es el peor arranque de liga en 20 años para el club. Isco afirmó: “Hay tiempo para arreglar esto. De cosas peores hemos salido porque somos el actual campeón de Liga". El próximo reto será el sábado contra el Alavés, ante los que deberá sin importar que, sumar puntos para no desprenderse aun más de la punta.