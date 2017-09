Marcelo, Kroos y Cristiano Ronaldo vuelven a una convocatoria

Cristiano Ronaldo celebrando un gol (Foto: Dani Mullor - Vavel)

El Real Madrid disputará esta noche su quinto partido del presente campeonato nacional liguero. Será a las 22:00 ante el Real Betis en el estadio Santiago Bernabéu. Por ello, Zinedine Zidane ha dado una lista de convocados formado por un total de 19 jugadores.

Porteros: Keylor Navas, Kiko Casilla y Luca Zidane.

Defensas: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Nacho Fernández y Marcelo.

Centrocampistas: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Marco Asensio, Isco y Dani Ceballos.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Lucas Vázquez y Borja Mayoral.

Entre ellos podemos destacar la vuelta de Marcelo tras su expulsión por una agresión al jugador granota Jefferson Lerma; de Cristiano Ronaldo por una sanción de cinco partidos debido a un empujón al árbitro del encuentro de la ida de la Supercopa de España; y del centrocampista germano Toni Kroos debido a una pequeña lesión, lo que hizo perderse el pasada partido de liga ante la Real Sociedad.

Por otra parte, se ha caído de la lista el lateral zurdo Theo Fernández, quien ha sufrido una subluxación en el hombro, provocada en el partido frente a la Real Sociedad. El periodo de recuperación ronda las dos semanas. Además, el Real Madrid tampoco podrá contar con Mateo Kovacic, lesionado ante el APOEL Nicosia en el abductor derecho, ni con el delantero galo Karim Benzema.

Oportunidades para Mayoral y Bale

Ambos delanteros tendrán, esta noche, una nueva ocasión para demostrar su valía en los terrenos de juego y, ante todo un Santiago Bernabéu. Llegan con la moral por las nubes tras quitarse un peso de encima logrando marcar en Anoeta.

Bale y Mayoral celebrando el 1-3 de Anoeta (Foto: Reuters)

A pesar de ello, el jugado galés continúa en el centro de mira. Su actuación será analizada con lupa, sobre todo por los aficionados. Acerca de los pitos sobre Bale, el técnico Zinedine Zidane declaró lo siguiente en la rueda de prensa previa al encuentro: "No sé por qué le pitan. Este estadio ha silbado a todos sin excepción. Pero no pasa nada. Forma parte de una carrera y a veces es bueno notar que no estás haciendo las cosas bien, aunque no creo que sea el caso de Bale, es en general".

Por parte de Borja Mayoral, su gran actuación ha disipado algunas de las dudas que había sobre fichar un delantero suplente de Karim Benzema. Aún así, debe seguir en esta buena dinámica. Jugar en el Real Madrid no es nada fácil.