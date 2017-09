Previa Real Madrid - Betis: Cristiano vuelve con hambre

Google Plus

Retorna el rey a su trono. Vuelve el Madrid al Bernabéu con Cristiano a la cabeza para recibir al nuevo Betis de Setién. Una prueba para medir las sensaciones de dos equipos que han comenzado de forma irregular la nueva temporada. A los de Zidane sólo les vale ganar esta noche para seguir la estela del Barça, y además, hacerlo de forma clara para recuperar el nivel que le corresponde. En cambio a los de Setién les podría valer un empate en un campo a priori complicado, aunque Valencia y Levante lograron rascar un empate.

El Madrid llega de sumar dos triunfos consecutivos entre Champions y Liga ante el APOEL chipriota y la Real Sociedad de Eusebio. Los blancos han recuperado la pegada, firmando tres goles en ambos partidos, especialmente reseñable el de Anoeta, donde pese a las importantes bajas que arrastraba el conjunto de Zizou lograron una importante victoria por 1-3. Bale retomó la confianza del gol y Mayoral demostró que está para algo más que cubrir las lesiones de Benzema.

El Betis por su parte, llega con un balance equilibrado al Bernabéu. Los de Setién han sumado dos triunfos en casa ante los dos equipos gallegos (Celta y Depor), pero han caído en sus dos salidas complicadas por otro lado, en el Camp Nou y en El Madrigal. Los verdiblancos necesitan mejorar fuera del Benito Villamarín y qué mejor ocasión que empezar a sumar en el feudo blanco.

Isco mostró su magia en la última visita al Villamarín. | Foto: Raúl Pajares (VAVEL)

Inicio irregular de ambos

Los dos conjuntos siguen ajustando sus líneas en este comienzo de la temporada 2017/18, aunque los de Zizou son un equipo más asentado pese a las nuevas llegadas de este verano. Los jóvenes jugadores fichados este verano todavía están en periodo de adaptación al sistema de Zidane, que poco a poco les va dando entrada en el campo. Ante Valencia y Levante se vieron algunos desajustes, especialmente en defensa, lo que les costó cuatro puntos en la Liga. En Anoeta se vio un equipo de carácter, con mayor agresividad y espíritu, lo que propició un triunfo de gran importancia.

El Betis se ha renovado sobremanera este periodo estival, fichando a jugadores de nivel que han traído la ilusión al Villamarín. Las llegadas de Boudebouz, Sergio León, Camarasa, Javi García, Tello o Joel Campbell le dan al Betis un salto de nivel importante, lo que debería permitir al club bético meterse en la pelea por Europa y acercarse a la parte noble de la tabla.

Por tanto, en el Bernabéu se dan cita dos equipos que necesitan sumar para encaminarse hacia sus respectivos objetivos. La diferencia de nivel entre ambas plantillas y los datos dan como claro favorito al Real Madrid, aunque el Betis tiene suficientes armas como para aprovechar la situación en caso de que el Madrid no tenga el día. Dos estilos atractivos, que buscan la portería contraria y a los que les gusta tener la manija del partido.

Ramos fue fundamental ante el Betis en el último choque en casa. | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Vuelve Cristiano, vuelven los goles

Al partido no le faltan alicientes de por sí, pero la vuelta de Cristiano a la competición liguera es un plus para su equipo, para la afición y para el choque. El portugués vuelve a una competición en la que ha firmado la friolera de 286 goles en 265 partidos, a más de un gol de media por encuentro. Cristiano no se ha olvidado del gol, como ya demostró en su aparición europea ante el APOEL, donde firmo dos goles que pudieron ser más.

El portugués será de la partida en el once inicial, acompañado seguramente por Gareth Bale, que volvió al camino del gol ante la Real Sociedad. El galés necesita recuperar la confianza en sí mismo, más allá de los problemas físicos que ha venido arrastrando los últimos meses. Ambos volverán a formar sociedad en ataque, con la duda de si Mayoral formará parte de la misma tras su gran actuación en San Sebastián o será otro compañero quien ocupe ese lugar.

Zidane hará rotaciones a buen seguro respecto al último partido. Kroos podría volver al once tras ser baja el domingo, además, Zidane podría dar descanso a hombres importantes en el centro del campo, como es el caso de Modric, Isco o Casemiro. En cualquier caso, el técnico francés formará un once de garantías para afrontar una prueba menos sencilla de lo que aparenta a priori.

El Betis tratará de sorprender a su rival en ataque. | Foto: Raúl Pajares (VAVEL)

Declaraciones

Ambos técnicos se han mostrado precavidos de cara al partido que les enfrenta, sabedores del potencial de su rival, aunque el Madrid parte como claro favorito por diversos factores. Los dos equipos llegan en pleno rodaje y por ello han dado a entender que harán rotaciones respecto a los partidos anteriores.

Zidane se mostró contento tras lo visto en Anoeta, además de por la vuelta de Cristiano al once: "Ante el Betis, intentaremos ser intensos desde el principio hasta el final. Estamos contentos de tener de nuevo a Cristiano Ronaldo. Esperemos que sea la última vez que no podemos contar con él.

Además, Zizou recalcó la importancia de mantener la intensidad mostrada en el último partido ante la Real: "Quiero la concentración y la intensidad de Anoeta, y los jugadores también quieren volver a jugar los 90 minutos como ante la Real Sociedad, ser intensos desde el principio hasta el final. Es lo que vamos a intentar mañana. Nos preocupa mucho la intensidad porque si la metemos, podemos hacer daño a cualquier rival."

Convocatorias

Convocatoria del Real Madrid: Keylor Navas, Casilla, Luca; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Asensio, Isco, Ceballos; Cristiano Ronaldo, Bale, Lucas Vázquez y Mayoral.

Convocatoria del Betis: Adán, Dani Giménez; Barragán, Rafa Navarro, Mandi, Jordi Amat, Feddal, Durmisi; Javi García, Guardado, Fabián, Camarasa, Francis, Boudebouz; Tello, Joaquín, Sergio León y Sanabria.

