Carvajal: ''No puedo estar más feliz''

Dani Carvajal, en la rueda de prensa de su renovación, junto a Emilio Butragueño / Foto: Mª Pilar López Arreaza (VAVEL)

Esta tarde, el jugador de fútbol Dani Carvajal ha hecho oficial su ampliación de contrato con el Real Madrid en la Sala de Prensa del estadio Santiago Bernabéu. El madridista ha firmado hasta 2022 por lo que estará cinco temporadas más en el club blanco.

Dani Carvajal llegó al club con 10 años, con 12 participó con Alfredo Di Stéfano en la ceremonia de la primera piedra en la Ciudad del Real Madrid. El sueño de aquel niño se cumplió y hoy es uno de los pilares fundamentales del club merengue.

''Desde el primer momento que Zizou llegó al Real Madrid apostó por mí, le tengo que estar agradecido totalmente ya que ese cambio de entrenador hizo que mi nivel de confianza creciera y a día de hoy se están viendo los resultados que está consiguiendo. Es un míster espléndido'', Carvajal.

''Eres un ejemplo para todos los jóvenes que se entrenan todos los días en la Ciudad del Real Madrid con la esperanza de poder llegar al primer equipo, ya que representas los mejores valores del Real Madrid'', así de emotivas eran las palabras que Emilio Butragueño le dedicaba al comenzar su acto de renovación. Dani, que no ha dudado en aplaudirle al finalizar su discurso se ha mostrado muy orgulloso y agradecido tanto al club como a Butragueño. ''No puedo estar más feliz. Es otro gran día de mi vida para enmarcar'', exclamaba el jugador, ''este es el club de mi vida, el club de mi familia'', añadía.

En el acto también estaban presentes su padre, su madre y su hermana, a los que tanto él como Butragueño les han dado las gracias por estar siempre ahí. ''Me acuerdo de los esfuerzos que ha hecho mi familia durante mucho tiempo, el llevarme a entrenar muchas tardes y noches lloviendo, mi padre saliendo de trabajar, mi madre aguantándome en los partidos, mi hermana aguantándome todos los días cuando no tenía un buen partido… Todo esto es gracias a ellos'', afirmaba con emoción e ilusión Carvajal.

El lateral madridista está tan entusiasmado por estar viviendo su sueño que no se plantea el hecho de jugar en otro equipo: ‘‘A nivel de ofertas, ni me molesto en escucharlas, yo me centro en jugar aquí, en dar lo mejor de mi’’. Para él, lo más importante es pertenecer al Real Madrid: ''Me gustaría que el día que abandone esta casa, cuando me retire, que todos sepan que lo he dado todo por este club y estén orgullosos de mí'', tanto que incluso se ha planteado ser capitán algún día; ''Ser capitán del Real Madrid es algo con lo que alguien siempre se imagina, pero ahora hay que pensar en el presente, pero sí, me gustaría'', señalaba.

''Achraf es un chico muy bueno, con una gran proyección y creo que cuando el míster lo necesite va a estar preparado de sobra para asumir su papel'', Carvajal.

Tal es su pasión por el club merengue, que incluso tras haber ganado todas las competiciones, Carvajal, tiene hambre de muchos triunfos más. ''He tenido la suerte de llegar a todos los títulos con el Real Madrid pero estoy deseando volverlos a ganar de nuevo'', afirmaba con ilusión.

Sin duda para el Real Madrid, Dani se ha convertido en una pieza fundamental para el combinado y así lo ha reconocido Butragueño: ''Sabes que estamos encantados con esta renovación, con que continúes con nosotros cinco temporadas más y estamos convencidos de que te esperan muchos más éxitos''.

Sin duda, Dani Carvajal, presente y futuro del Real Madrid seguirá llegando lejos, porque como bien dice él, ''con mucho trabajo, mucha humildad y sobre todo creyendo que se puede llegar'', los sueños llegan.