Gareth Bale: "Solo puedo trabajar más duro"

Gareth Bale celebrando un gol.Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Fue uno de los hombres del partido frente a la Real Sociedad en Anoeta junto con Borja Mayoral, anotó un golazo espectacular y sentenció el encuentro.Tras un pase de Isco, el galés inició una galopada de más de 70 metros en 9 segundos ante la mirada atónita de todo el estadio, clase magistral de definición y potencia, hasta que batió a Rulli. Gareth Bale ha vuelto para quedarse, queda mucho por ver de la mejor versión del jugador galés.

Gareth Bale pasaba por zona mixta, feliz por el gran trabajo realizado de forma individual y el del equipo

Sobre que pensaba cuando estaba a la carrera,el galés dijo; "pensaba en dejar atrás al contrario y marcar. Necesitábamos hacer un gol pronto para marcar y eso hicimos"

Sobre si le gustaba jugar en Anoeta , y que llevaba 6 goles en 5 partidos comentó; "Si, es un buen estadio para mí, pero lo importante era conseguir la victoria y sobretodo los tres puntos. Necesitábamos ya la victoria."

Sobre los pitidos en el Bernabéu dijo;" Esas cosas pasan y yo no lo puedo controlar, yo lo único que puedo hacer es trabajar para que esas cosas no sucedan en el Santiago Bernabéu .Sé que no es mi mejor versión y sé que lo puedo hacer mucho mejor. Hay que tener paciencia”.

Zinedine Zidane sobre el partido de Bale en Anoeta; "Ha hecho un gran partido y no solo por el gol. Me alegro por su gol porque necesitaba marcar. No era fácil, después de una carrera de 70 metros ha definido muy bien y me alegro. No es su mejor versión, pero poco a poco vamos a encontrar a Gareth. Sé que lo puede hacer mucho mejor y hay que tener paciencia. Está contento con su gol, es una liberación. Pero también ha trabajado muchísimo en defensa”.