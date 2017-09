Mijatovic: "Mayoral ha conseguido crédito con su buen partido"

Mijatovic tras marcar el gol de la Séptima. Fuente: teinteresa.es

Pedja Mijatovic, el que fuera futbolista del Real Madrid y goleador de la Séptima, ha debutado en los micrófonos de "El Larguero" de la Cadena Ser y posteriormente se le ha realizado una entrevista.

La primera pregunta fue acerca de sus pareceres del encuentro que comentó el Real Sociedad- Real Madrid. El montenegrino considero que le gustó el equipo y además supo sobreponerse a las bajas que tenía. Y además se enfrentaba a una Real con "con un buen ritmo" y "empezando muy bien la temporada".

En cuanto a la posible necesidad de un nueve consideró que el encuentro demostró que no se necesitaba un nueve. Además valoró la calidad del delantero canterano: "Mayoral ha demostrado en un partido difícil que puede ser un jugador válido y un jugador que va a aprovechar todas las oportunidades. Seguramente lo utilizarán más veces".

Pedja Mijatovic. Fuente: Getty Images

Reconoció que no tuvo muchas oportunidades en Alemania, pero "la experiencia le ha ayudado para tener más confianza. Hoy ha hecho un buen partido, ha marcado un gol, el segundo casi es suyo. Y eso quiere decir que se puede contar con él". El gol y el partido realizado, además, será bien visto por los compañeros que le mirarán, según el ex delantero, con otros ojos y tendrá mucho crédito para los próximos encuentros.

También tuvo palabras de elogio para el técnico madridista, Zinedine Zidane. Según el exfutbolista, el francés ha demostrado que sabe lo que quiere, ha conseguido crear un buen ambiente y ha utilizado mucho jugadores, algo que ningún entrenador hasta ahora hizo. "Ha contado con todos y han resultado títulos. Está batiendo records. Nos ha sorprendido a todos con Mayoral de titular, muy bueno por parte suya. Existe un respeto mutuo... ¿El tiempo que estará? depende de los resultados. La prueba de Marcelo y Theo aunque no me gustó y a él seguro que tampoco después, son pruebas que el entrenador puede hacer. Y algunas veces resultan con buen rendimiento y otras no. Pero un gran trabajo de Zidane" finalizó.

Mijatovic a punto de marcar la Séptima. Fuente: realmadrid.com

Otra de las cuestiones que contestó fue si él, su visión acerca de Gareth Bale y si le hubiera vendido. El futbolista de origen serbio considera que es un gran jugador, con unas características tremendas pero parece ser que todavía no se ha acoplado bien. Considera que contestar directamente un sí o un no si le hubiera traspasado no es posible. Hay cosas internas, situaciones de dentro del club que se desconocen. Puso el ejemplo de que él se sentía molesto cuando escuchaba a alguien que se traía a uno y vendía a otro. "Es muy fácil desde fuera". En caso de haberlo vendido, hubiera sido tras hablar con el jugador y cerrar una buena operación para ambos... Pero como jugador actual del club, considera que ayudará y mucho a sacar los objetivos del club.

Además, añadió que este verano se habló mucho acerca de su posible salida tanto por parte del club como del propio jugador "Pero se ha quedado y hay que despertarlo de un modo para ofrecernos lo que él sabe hacer". El ex internacional considera que el gol le va a venir muy bien.

No dudó en hablar acerca de los pitidos en el Bernabéu: "Yo creo que a todos le han pitado en el Bernabéu. A mí, a Suker... quizás a mi menos que a Davor, pero no la tomó conmigo".

Considera Mijatovic que siempre hay que hablar claro con el jugador con la finalidad de que trabaje más, subsane sus errores y cumpla con lo que todos esperamos. "Si le hablas lo que quiere oír, no le ayudas" finalizó la explicación.

Mijatovic y Florentino Pérez. Fuente: goal.com

Acerca de si volvería al Real Madrid comentó que, claramente, le gustaría volver, aunque actualmente lo ve complicado. "Ahora el Real Madrid está muy bien estructurado. Florentino no querría ficharme" dijo.

Acerca del mote del hombre de la Séptima, Mijatovic cree que, para todo el mundo y los que me quieren, futbolísticamente, si lo es. Por cosas como el hecho de que él marcara el gol, y ser el único uno a cero como resultado de una final en el Real Madrid. Cree que tuvo mucha suerte de formar parte de una generación tan excelente como aquella. "Estar ahí presente, jugar y marcar aquel gol".

En cuanto a su elección sobre quién se merecería ganar el Balón de Oro considera: "Cristiano, por todo lo conseguido el año pasado, no solo por madridista y porque me encanta".