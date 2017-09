Borja Mayoral: "Ha sido un gran partido de todo el equipo"

Google Plus

Foto: Dani Nieto (VAVEL)

El gran protagonista la pasada noche del domingo en la victoria del Real Madrid fue el delantero Borja Mayoral. Debido a las bajas, el canterano debutó con el combinado blanco y se convirtió en el jugador más decisivo ante la Real Sociedad. Sin duda, un debut esperado y soñado para el jugador y es que cualquiera querría debutar y salir por la puerta grande como ha hecho él.

Zinedine Zidane dijo sobre el jugador en rueda de prensa, tras finalizar el partido, que él es parte de la plantilla, puesto que es "un buen jugador, además de ser muy joven", pero que puede "estar y tener un papel importante". Además, el técnico dejó claro que se alegra mucho por él, ya que cuando ha tenido la oportunidad de jugar lo ha hecho "muy bien", es por ello que aparte del gol, se queda con el trabajo realizado por el jugador. También ha dicho que se alegra por él porque va a tener su rol en el equipo y no era un campo fácil, era un buen rival, y ha sido un gran partido.

Ya en zona mixta, un Borja Mayoral pletórico ha hablado para los medios de comunicación sobre el partido. El canterano comentó lo siguiente sobre el choque: “Estoy muy feliz, hemos hecho un gran partido en líneas generales. Sabíamos que iba ser difícil y lo hemos solventado bien. Teníamos que ganar porque veníamos de dos empates en Liga y era importante esta victoria."

Sobre su titularidad, el joven jugador dijo: "Llevo toda la semana trabajando para este tipo de oportunidades. Para mí jugar es un tesoro y voy a trabajar para tener más oportunidades. Somos muchos delanteros y estoy contento de estar aquí".

Hasta la charla del míster el canterano no ha sabido que sería titular frente a la Real Sociedad y ha sido una sorpresa para él.

Para finalizar, el delantero madrileño afirmó lo siguiente sobre el técnico francés: ​"Si el entrenador me pone es porque me ve preparado. Agradezco la confianza que me ha dado. Estar aprendiendo de estos jugadores es un orgullo.El debate del '9' es más de la prensa".