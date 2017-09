Real Madrid, récord tras récord | Foto: Real Madrid C.F.

Los récords siguen siendo rotos por el Real Madrid CF con la victoria conseguida en su visita a la Real Sociedad por 1-3. Por un lado, igualó al Santos de Pelé en 73 partidos convirtiendo por lo menos un gol. Por el otro, lleva once triunfos consecutivos como visitante en la liga española.

Por lo menos, un gol por partido

Los dirigidos por Zinedine Zidane igualaron la marca establecida por el Santos brasileño de Pelé entre noviembre de 1961 y agosto de 1963. También en el estadio de Anoeta pero el 30 de abril del 2016 y con gol del galés Gareth Bale, los blancos comenzaron el camino hacia este récord.

En todo este trayecto recorrido desde aquella vez, el equipo merengue se consagró campeón de siete títulos: dos Champions League, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España.

Además, fueron exactamente 200 goles (2,74 por partido) entre seis competiciones distintas: 121 por Liga, 41 por Liga de Campeones, 22 por Copa del Rey, seis por Mundial de Clubes, cinco por Supercopa de Europa y cinco por Supercopa de España.

Entre estos 200 tantos, el portugués Cristiano Ronaldo es el máximo artillero con 49 goles, seguido por el francés Karim Benzema, con 21.

Aquel multicampeón brasileño: el Santos de Pelé | Foto: CONMEBOL

Como visitante, once victorias seguidas de visitante

Desde la remontada 2-3 ante el Villarreal el 26 de febrero de este año por la jornada 24 de LaLiga, hasta la victoria de este pasado domingo 1-3 ante la Real Sociedad, el Real Madrid acumula once victorias consecutivas jugando como visitante en la liga española.

Los once triunfos fueron los siguientes: 2-3 vs. Villarreal, 1-4 vs. Eibar, 1-2 vs. Athletic Club, 2-4 vs. Leganés, 2-3 vs. Sporting de Gijón, 2-6 vs. Deportivo La Coruña, 0-4 vs. Granada, 1-4 vs. Celta de Vigo, 0-2 vs. Málaga, 0-3 vs. Deportivo La Coruña y 1-3 vs. Real Sociedad.