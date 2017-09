Zinedine Zidane: "Esta plantilla todavía tiene hambre"

Foto: Daniel Nieto - (VAVEL)

El Real Madrid ganó 1-3 contra la Real Sociedad en Anoeta y Zinedine Zidane estaba contento y satisfecho con el rendimiento de su equipo, teniendo el reciente empate en casa la jornada pasada: “Hemos tenido dificultades ante el Levante en casa, no estuvimos contentos con el partido, pero yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo y hoy ya estamos más arriba en la tabla y al final estamos de vuelta, pero hay que seguir porque ya tenemos un partido el miércoles”.

Habló del duro rival que encontraron en la Real Sociedad, que jugaban en casa: "Ellos llegaron una vez y metieron un gol, podían haber metido el segundo, pero al final nosotros tuvimos muchas ocasiones, concedimos muy pocas a ellos y al final es importante para nosotros tener oportunidades de marcar y sobre todo no concederle al rival, en especial con un rival bueno que sabe jugar y si lo dejan jugar, son fuertes. Al final interpretamos muy bien el partido, presionamos a los defensores suyos y nos ha salido muy bien".

Se refirió al partido de Borja Mayoral, quién marcó el primer tanto del partido y que fue clave para el segundo: “Está aquí y tiene su papel en el equipo, lo ha demostrado. Ha tenido la oportunidad de jugar y lo ha hecho bien, no solo con el gol, ha hecho un gran trabajo en general. Me alegro por él, porque va a tener su rol en el equipo. No es un campo fácil y es un buen rival”.

También destacó el gol de Gareth Bale, cuyo rendimiento estaba siendo juzgado últimamente: “Ha hecho un gran partido, me alegro por su gol porque necesitaba marcar un gol y de esta manera. No es fácil después de una carrera 60 - 70 metros, definir como lo ha hecho, técnicamente ha definido muy bien y me alegro por él. Para mí no es su mejor versión, nosotros poco a poco vamos a encontrarla, ha hecho un gran partido, pero sé que puede hacerlo mucho mejor, pero hay que tener paciencia”.

Con esta victoria, el Real Madrid igualó el récord del Santos de Pelé de 73 partidos consecutivos marcado gol y Zizou le da el crédito a sus jugadores: “Hay que felicitar a los jugadores, porque son ellos los que corren y luchan. Para mí lo importante era la victoria hoy y sobre todo como lo hicimos, desde el inicio nosotros interpretamos muy bien el partido, había que jugar en campo contrario, lo hicimos muy bien desde el principio”.

Por último, habló de la motivación de sus jugadores, después de haber conseguido los títulos de la temporada pasada: “Es difícil cuando vienes de ganar muchas cosas como ellos, pero yo creo que lo bueno que tiene esta plantilla es que todavía tiene hambre. Por ejemplo, se ha demostrado otra vez, que, ante la dificultad, están ahí. Sabían antes que debían hacer un gran partido y ganarle a un gran rival y al final conseguimos tres puntos, ya estamos más arriba en la tabla".