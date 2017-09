Borja Mayoral demuestra que el Real Madrid sí tenía 9

Google Plus

Borja Mayoral celebrando un gol en Anoeta | Foto: Real Madrid

El Real Madrid disipó las dudas y sumó los tres puntos en un estadio difícil como es Anoeta. Zidane, que llegaba con un equipo plagado de bajas por las sanciones de Cristiano Ronaldo y Marcelo, y los lesionados Kroos, Vallejo, Benzema y Kovacic, dio la sorpresa en el once dando entrada a Borja Mayoral en la delantera. Y fue el canterano el encargado de apagar las luces de alarma sumando su primer gol en Liga en su noveno encuentro oficial con el Real Madrid.

El delantero, decisivo y para muchos el mejor del partido, demostró su valía y el por qué Zidane confía ciegamente en él. Los nervios no le fallaron y aprovechó la oportunidad que le brindó el entrenador para poner por delante en Anoeta a su equipo. Fue en el minuto 18 cuando tras un intento fallido de chilena del capitán Sergio Ramos, el balón quedó suelto en el área y, más con la "caña" que con el pie, Mayoral abría el marcador y conseguía así su primer gol en el primer disparo entre los dos palos con la camiseta del primer equipo.

El primer gol fue de "pillo" y el segundo tras una jugada que peleó hasta el final y, aunque la primera opción de pase se esfumó por un mal control, acabó en gol gracias a la suerte de este y la mala fortuna de Kevin Rodrigues, que introdujo el balón en su propia portería cuando apenas 22 segundos antes lo estrellaba en el larguero, tras una jugada casi idéntica al gol del empate de la Real Sociedad con él también de protagonista.

De esta manera, el canterano demuestra a los madridistas y a la directiva que no hace falta acudir al mercado invernal en busca de otro nueve. Será raro no ver en el terreno de juego a Benzema y Cristiano, pero la temporada es larga y el Real Madrid se juega muchos títulos, por lo que a Zidane no le temblará el pulso y Mayoral entrará en las famosas rotaciones del galo.

Así, Mayoral pasa de tener el papel de Mariano a ejercer como el Morata más eficaz. Los goles del actual delantero del Chelsea fueron vitales para que al concluir la temporada el Real Madrid levantara la deseada Liga. El pasado domingo, el gol y medio del "21" acerca a los blancos a un Barça que antes del encuentro en Anoeta estaba a siete del Madrid.

Zidane está contento con el trabajo de Mayoral, al igual que sus compañeros. "Tenemos una plantilla muy amplia, Borja está capacitado perfectamente para meter goles y hoy lo ha demostrado. Me alegro mucho por ellos (Bale y Mayoral). Han hecho un partidazo los dos y han estado muy bien en todas las facetas", decía el lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, que en las próximas horas ampliará su contrato con el Real Madrid.