Álvaro Morata habla para los medios británicos de su salida del Real Madrid

Foto: VAVEL

Sobre el mercado de verano, el delantero madrileño, dijo que tuvo "varias ofertas este verano, no solo del Chelsea y el Manchester United, sino también de otras ligas. La conversación más importante y mejor la tuve con Conte: él quería que viniera. Al comienzo del verano no sabía que el Chelsea estaba interesado en mí. Pensé que buscaban un jugador diferente... Tal vez Lukaku o tal vez alguien más, no lo sé. No creí que la opción del Chelsea estuviera abierta".

"Zidane quería que me quedara y yo era feliz en Madrid. Pero no me podía quedar para ser suplente. Llega un momento en el que necesitas jugar, crecer y abandonar la zona de confort. Todo va sobre estar en una zona segura. No quiero eso. Soy ambicioso y tengo hambre de éxito", afirmaba al medio británico Álvaro Morata.

"Me sentiré en deuda con Conte. Me fichó para la Juventus aunque lo dejó muy pronto para entrenar a la selección italiana. Siempre quise jugar para él después de todo lo que hizo por mí. Fueron solo dos meses con él, pero sentí como si le conociera de toda la vida. Cuando este verano supe que me quería, no me lo pensé dos veces. Hice todo lo que posible para que el traspaso se produjera".

Sobre los Cánticos antisemitas, fue tajante;"Es sin duda un tema complicado. Hay muchas maneras de pasarlo bien en un partido y de animar a tu equipo o a tus jugadores favoritos. Pero en esto soy claro. Estoy en contra de cualquier canción que ofenda a la gente por su religión o su raza. Necesitamos cortar eso, desde el club en ese sentido estamos haciendo todo lo posible para erradicar esa violencia verbal y física.

El fútbol es solo deporte: debemos usarlo como en un sentido positivo. No es solo por eso, pero necesitamos ser el mejor ejemplo para los niños que nos siguen en las gradas y que quieren se como nosotros algún día. Por todos los medios que me animen, que canten mi nombre y canciones sobre el Chelsea, pero que no se cante eso. Los aficionados han sido extremadamente amables conmigo y espero que podamos seguir avanzando juntos".

Sobre sus primeros días en Londres, el delantero comentó que: "Cuando llegué sentí un montón de presión. El precio es un tema importante. Fallé un penalti importante en la Community Shield. Supe de inmediato que tendría que apretar los dientes y soportar muchas críticas. Eso solo aumentó mi determinación para probar a cualquier crítico que se equivoca y para trabajar más duro que antes".

"El verano pasado ( 2016) ya estuvo cerca el fichaje por el Chelsea. Azpilicueta estaba un poco molesto porque ya había empezado a buscarme casa ese verano. Incluso teníamos agentes inmobiliarios. Esta vez César lo ha llevado todo".

Sobre los goles de cabeza, dijo: "Si marcó con la cabeza en cada partido, no hay problema. No me importa si es por un rebote en la rodilla o en el culo: ¡un gol es un gol! En el Real Madrid entrenaba con Cristiano Ronaldo. Cuando le ves elevarse para rematar de cabeza, esa potencia, es una bestia. En la Juventus veía a Fernando Llorente, cómo encontraba el espacio y dirigía sus cabezazos. La semana pasada jugué contra Wes Morgan y Harry Maguire... tipos grandes. Cesc estaba poniendo buenos centros y pensé que podría aprovechar alguno de ellos, pero siempre había alguien y ni siquiera podía conseguir un salto limpio entre esos dos chicos. Pero entonces me colé entre ambos para anotar. Tienes que ser inteligente. No estoy preocupado, en la Juventus entrené contra Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci cada día. Jugar contra Chiellini es como entrar en la jaula de un gorila para intentar quitarle la comida: una patada, otra patada, otra patada (risas). Pepe en el Real Madrid era un gran chico, no me golpeó tanto".

Sobre sus objetivos, Álvaro Morata dijo: "Cuando hablé con Conte el verano pasado, le dije: "Si voy a dejar el Real Madrid, será sólo para ir al Chelsea". Recuerdo que estaba con mi esposa Alice, y le dije: "El Chelsea va a ganar la Premier esta temporada". Y eso es exactamente lo que pasó. ¡Ahora tenemos que repetirlo!".

Sobre su trabajo, el delantero internacional comentó: "Está claro que nos gusta decir cómo un delantero crea espacio e influye en partidos de otras formas, pero no vamos a mentir, al final de la temporada el mejor delantero del mundo es que más goles ha marcado. En los períodos en los que no consigues marcar comienzas a volverte loco.En la Juve, en una época en la que estuve 100 días sin marcar, cambié mi coche, mi corte de pelo, mis botas... Todo para tratar de acabar con la mala racha. El vestuario me ayudó muchísimo".