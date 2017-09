Zidane: ''Bale necesita tiempo''

Zidane, ante el Apoel | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

No hay margen de error. El Real Madrid debe cumplir con las exigencias en la próxima cita del domingo. Cuatro puntos perdidos dejan a Zidane en un punto de inflexión: el Madrid puede recuperar la forma si cumple con una brillante actuación o las críticas comenzarán a crecer de forma progresiva.

Ante el buen nivel de la Real Sociedad, Zidane confió en los suyos. ''Son un buen equipo. Han hecho un inicio de temporada muy bueno. Aun así, para nosotros no va a cambiar nada. Vamos a intentar hacer un buen partido'', declaró.

El nombre de Illaramendi y su pasado en el Madrid también apareció en sala de prensa. ''Aquí en el Madrid hay mucha presión. Illara ahora mismo está en un sitio donde le tratan bien. Se siente cómodo y está jugando muy bien en la Real Sociedad. Es un gran jugador''.

''Es un partido muy importante. Hemos empatado dos veces en casa y jugamos en casa del colíder. Somos conscientes de la importancia del partido y vamos a mantener nuestro plan. Ahora mismo solo tenemos esta cita en mente y los tres puntos. Vamos a intentar ganarlos'', declaró sobre el partido de mañana.

''Ahora mismo estamos pasando un momento complicado. Habrá rotaciones porque es lo normal cuando sufres esta situación. Mateo va a descansar y volverá, al igual que Ceballos, que hace unos días tuvo molestias y ha vuelto. No excluimos a nadie'', confesó sobre las lesiones.

''Yo sí sé quién va a jugar mañana en punta. La plantilla no está corta, esto suele pasar: lesiones, sanciones... Es inevitable. Mañana vamos a salir con un equipo muy bueno y también tendremos un buen banquillo. Eso es lo único que me interesa'' confesó Zidane sobre el estado actual de su plantilla.

La vuelta de Cristiano está cerca. Mañana es su último partido de sanción y el Madrid le espera con los brazos abiertos. ''Es verdad que necesitamos a Cristiano. Cuando vuelva, nos aportará mucho. Aun así, yo confío plenamente en todos los jugadores que mañana acuden a Anoeta'', declaró.

Las palabras más significativas fueron sobre Bale. El galés no pasa por un buen momento y Zidane no es consciente de ellos. ''Gareth Bale necesita cuatro meses para volver a su mejor estado. Mañana lo hará bien, pero Gareth no juega solo. La diferencia la hacen todos'', declaró. ''Bale ha estado presionado. Yo también tuve presión al llegar y siempre es difícil. Lo que más me importa ahora mismo es que el jugador esté motivado. Vamos a esperar al mejor Gareth''.