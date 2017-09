Ceballos, un joven conocido del Betis

Google Plus

Ceballos, un joven conocido de Anoeta | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

El mediocampista del Real Madrid C.F., Dani Ceballos, enfrentará a uno de sus primeros amores, el Real Betis. En el Santiago Bernabéu, Dani tiene la posibilidad de comenzar de titular con la ausencia por lesión de Mateo Kovacic y las posibles rotaciones.

Nacido en la localidad andaluza de Utrera, comenzó a jugar al fútbol en equipos de su localidad natal. Allí pasó a las inferiores del Sevilla Fútbol Club hasta que volvió al Club Deportivo Utrera a la edad de cadete antes de ingresar en el equipo juvenil del Real Betis Balompié.

Su primer contrato como profesional fue firmado el 22 de febrero de 2014. Su recorrido en el equipo bético fue hasta que el 26 de abril del mismo año, con tan solo diecisiete años, debutó en primera división, en el partido contra la Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián.

Sus primeros partidos de la temporada se dieron compitiendo en el equipo filial, el Real Betis "B" de la Segunda División "B", aunque luego se asentó en el primer equipo de la Segunda División llegando a disputar 33 encuentros, en los que anotó cinco tantos, convirtiéndose en un referente del equipo.

Su buen rendimiento hizo que ascendiese otra vez a la máxima categoría, permitiéndole ser convocado con la Selección Nacional de España Sub-19 para el campeonato europeo jugado en Grecia, en el que España se proclamó campeona de Europa. En ese seleccionado compartiría equipo con quienes hoy comparte vestuario en el Real Madrid: Jesús Vallejo (capitán de aquella España), Borja Mayoral y Marco Asensio.

Ya más asentado como titular disputó 69 partidos como verdiblanco en dos temporadas para un balance total en su etapa en el Real Betis de 105 partidos y siete goles.

Llegada al Real Madrid

El 20 de julio de este año y con tan solo 20 años de edad, el Real Madrid presentó oficialmente a Dani Ceballos como nuevo jugador en la plantilla de los merengues. Al otro día, rápidamente, se incorporó a la pretemporada del conjunto de Zinedine Zidane para sumarse a sus compañeros en Estados Unidos.

La lesión de Kovacic le da chances

La lamentable lesión de Mateo Kovacic frente al APOEL, a tan solo veinte minutos de juego, generó que Zidane tuviese que sacar rápidamente a Toni Kroos a la cancha para reemplazarlo.

Conociendo la capacidad para rotar a sus jugadores, el entrenador francés tendrá la posibilidad de poner en cancha a Ceballos para que juegue junto a Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Marcos Llorente, Marco Asensio o Isco.

Versus APOEL y Real Sociedad fue suplente

En ese primer partido por la Champions League frente al APOEL se preveía que el equipo saliese a la cancha con varias rotaciones. Sin embargo, jugó con los habituales titulares con las ausencias obligatorias que se conocían.

Ante la Real Sociedad, por la fecha número cuatro de LaLiga, el joven madridista también fue suplente y entró algunos minutos sobre el final por Marco Asensio.

Por este motivo y para no cargar de minutos a estos jugadores, Dani Ceballos tiene muchas chances de entrar entre los once frente a su ex equipo, el Real Betis, el próximo miércoles 20 de septiembre (a las 22.00 de España).