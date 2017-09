Cristiano Ronaldo, mejor jugador vikingo en el debut de UEFA Champions League

Cristiano Ronaldo ante el APOEL | Foto: Vavel

Cristiano Ronaldo fue elegido mejor jugador del Real Madrid por nuestros lectores en su debut en la UEFA Champions League gracias a una magnifica actuación que culminó con dos goles.

Despues de haber estado apartado del terreno de juego en la Liga Española debido a la sanción que recibió despues de empujar al arbitro en la Supercopa de España, Cristiano a vuelto a los terrenos de juego, en la UEFA Champions League, su competición favorita, de la que ya ha sido pichichi con el Real Madrid hasta en 6 ocasiones.

El Real Madrid se notaba flojo en cuanto a goles se refiere en La Liga, tras dos empates en el Santiago Bernabéu y Cristiano en casa sin poder contribuir en los goles del equipo, llegó el turno de la competición continental, en la cual, Cristiano Ronaldo si puede competir. El luso comenzó el partido con ganas, y solo le bastó 12 minutos para demostrar el poderío de cara a portería que posee. Tras un gran pase de Gareth Bale, Cristiano remató casi sin angulo al palo derecho del guardameta del APOEL.

Cristiano tras su primer gol ante el APOEL | Foto: Vavel

Ya en el segundo tiempo, Cristiano volvió a empezar con alta intensidad para quitarse el hambre de goles que le ha traido estar varias jornadas sin probar la portería rival, con tan solo un minuto de juego de la segunda parte, Cristiano remató un balón al larguero y rebotó en la misma línea de gol, Cristiano pidió gol pero la repetición demostró que el esferico no traspasó completamente la linea de cal que hubiera dado el segundo tanto a Cristiano Ronaldo. Tres minutos después, Roberto Lago, golpeó el balón con el brazo dentro de su propio área, lo que ocasionó pena máxima a favor del Real Madrid, por lo tanto, nueva oportunidad para el delantero portugués, oportunidad que no falló y anotó el segundo gol del partido y el segundo en su cuenta particular. Tales eran sus ansias de marcar otro gol que nada mas anotar el penalti, se fue a por el balón él mismo y se lo entregó a un jugador del APOEL que se encontraba cerca del medio campo.

Cristiano Ronaldo tras anotar el penalti | Foto: Vavel

En el minuto 54 de partido, un bonito gol de Cristiano Ronaldo fue anulado por fuera de juego, recibió de Isco, se quedó ante el portero, bicicleta, cucharita inalcanzable para el portero y el esferico entró en la portería, pero el tanto no subió en el marcador, se quedará como un recuerdo para los ojos de los madridistas. En los últimos minutos de partido, en el minuto 84 para ser mas exactos, Cristiano volvió a anotar nuevamente en posición ilegal, tras recibir un centro de Luka Modric.

El partido acabó finalmente con un resultado de 3 - 0 a favor de los ''merengues'', dos goles de Cristiano Ronaldo y un gol de Sergio Ramos, en una jugada en la que el mismo robó el balón en su propio campo y remató de chilena tras un pase de Gareth Bale.