El mago Isco renueva con el Real Madrid hasta 2022

isco alarcón en la sala de prensa del Bernabéu; Foto : Noe Ortiz Aragón(VAVEL)

Francisco Alarcón" ISCO" llegó al Real Madrid el 22 de junio de 2013, desde su llegada y como él mismo reconocía hoy en la sala de prensa del Bernabéu no lo ha tenido fácil, ha habido muchos momentos buenos, pero también otros malos y su paciencia ha dado sus frutos, es un intocable para el técnico francés y hoy ha renovado hasta 2022 con el Real Madrid.

Comenzaba el acto de renovación con un Emilio Butragueño pletórico, cargado de halagos hacia el jugador de Arroyo de la Miel. Después de un repaso de su trayectoria , ha hablado el malagueño.

A la pregunta de como se siente al renovar con el Real Madrid, Isco ha comentado "estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el mejor club del mundo, venir al Real Madrid era un sueño desde pequeñito y nunca pensé que ganaría 11 títulos en 4 años, pero tengo la suerte de jugar con los mejores jugadores del mundo."

Sobre los malos momentos en el club , y si en algún momento pensó en irse al Fc Barcelona, el malagueño ha afirmado: "He crecido como futbolista, y aunque es cierto que ha habido momentos malos esto es fútbol, he sabido tener paciencia y por eso estoy hoy aquí. Mi idea era triunfar en el Madrid y espero poder hacerlo durante muchos años".

El malagueño también respondió a los rumores sobre el interés del Barcelona en él: "Sí es verdad que hubo interés del FC Barcelona, pero nunca pensé en irme de aquí, cuando vives momentos malos saboreas mejor cuando llegan los buenos".

A la pregunta de cómo se siente después de jugar los últimos partidos, el jugador ha afirmado que no se siente titular pero que si se siente muy importante para el equipo.

Sobre su juego ha indicado que él no es quién para comentar eso, que él lo único que hace es trabajar duro y que está contento porque le están saliendo las cosas bien y se está viendo todo el trabajo que él está haciendo. Isco ha destacado la importancia de mantenerse en el nivel que está: "Es importante llegar a este nivel pero también es importante mantenerse".

A la pregunta de si en algún momento se dejó ir, el jugador a comentado: "Nunca me he dejado ir, siempre he trabajado al máximo nivel, pero esto es el Real Madrid, el equipo más competitivo del mundo".

Sobre Zinedine Zidane, Isco ha dicho: "El mister siempre me ha dado mucha confianza en los tiempos difíciles. Me conoce desde hace muchos años y sabe sacar lo mejor de mí. Siempre me ha hecho ver que contaba conmigo, que yo era un jugador importante para él. Hay que saber esperar el momento , lo importante es el equipo, y si gana todo está bien".

A la pregunta de si se retirará con 30 años en el Real Madrid el jugador malagueño ha comentado: " Nunca se sabe, el camino del fútbol es complicado y ojalá pueda renovar en el Real Madrid muchos años".

Y para finalizar, sobre qué significa el Real Madrid para él, Isco ha concluido: " Es muy difícil expresarlo con palabras, para mí es el club más grande de la historia, jugar en él es el sueño de cualquier jugador. El Real Madrid me ha hecho cumplir muchos sueños que tenía desde chiquitito".