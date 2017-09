Google Plus

Karim Benzema: "Estamos en nuestra mejor época" | Foto: Danel Nieto (VAVEL.com)

Karim Benzema, el centrodelantero francés del Real Madrid, opinó acerca de la actualidad del equipo dirigido por Zinedine Zidane mientras sigue en plena recuperación por la lesión muscular sufrida en el partido versus Levante, el último jugado por la liga española.

A pesar de que se hablaba de que el equipo estaba buscando delanteros tras la salida de Álvaro Morata para compensar eso y que alguien luche por la titularidad junto al francés, Benzema no duda en lo importante que es estar en un equipo como el Real Madrid: "Como atacante, cuando juegas de titular en un equipo, no tienes necesidad de irte. Y más en un club como este".

"Atravieso mi mejor momento gracias al alto nivel que tiene toda la plantilla”.

Con lo larga que es la temporada para un equipo como el merengue por la acumulación y seguidillas de partidos con LaLiga, Copas y Champions League, el delantero declaró que a pesar de tener una base de jugadores titulares, no hay diferencias con los que quedan en el banco: "Hay una estructura de seis o siete jugadores que juegan juntos desde hace mucho tiempo. Y también tenemos buenos jóvenes. No hay diferencia entre el equipo titular y los suplentes".

Desde la llegada de Zidane como entrenador del club, el Real Madrid ha ganado todas las finales competidas y Karim sabe por qué: “Estamos en nuestra mejor época ¿Si es el Real el mejor equipo en el que he jugado? A nivel de trofeos, sí, y también futbolísticamente. Somos más fuertes ya que tenemos más que jugadores titulares”.

Con el buen presente del club, Benzema sabe que tiene que estar en su mejor nivel para mantenerse como titular: “Considero que atravieso mi mejor momento gracias al alto nivel que tiene toda la plantilla”. Y finalizó refiriéndose a su director técnico: “Respeto enormemente a mi entrenador. Es una persona tranquila, cercana a los jugadores y en quien confío”.

Benzema sintió un dolor vs. Levante y tuvo que salir del campo | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

Incorporaciones del Paris Saint-Germain

El equipo parisino ha gastado nuevamente mucho dinero en el mercado de pases con las incorporaciones, por ejemplo, de jugadores como Neymar y Kylian Mbappé.

Sobre el brasileño, Karim fue claro a la hora de opinar: "Personalmente no diría que me sorprendió pero me pareció extraño. Él tiene sus razones". Además, también se expresó sobre el delantero Mbappé: "Es un jugador muy bueno pero aún es joven. Hay que dejarlo un poco porque el fútbol es duro".

Benzema y Rusia 2018

A pesar de no estar compitiendo para la Selección de Francia, Karim Benzema no descartó la opción de estar presente en el próximo Mundial de Rusia 2018. “Estoy concentrado en mi desempeño con el Real Madrid y en estar en el máximo nivel”.

Palmarés con el Real Madrid

Desde su llegada al club de Madrid, el delantero francés suma tres Champions League, dos Copas Mundial de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.