Marcelo alarga su historia con el Real Madrid

El Real Madrid sigue reforzando a su equipo. Con el mercado de traspasos finalizado, es turno de las renovaciones y los pilares del equipo tienen preferencia. Antes de que llegue la reclamada renovación de Isco, Florentino Pérez y su directiva han decidido alargar el contrario de Marcelo hasta el año 2022.

Marcelo llegó al Real Madrid con tan solo 18 años. El brasileño se ha ido consolidando como una de las figuras más sólidas del vestuario blanco hasta alcanzar la segunda capitanía. En casi en once años, Marcelo ha conseguido todos los títulos posibles con el cuadro madridista.

Emilio Butragueño comenzaba la rueda de prensa destacando los logros del lateral en el Real Madrid. ''17 títulos, Marcelo. Doce años aquí y otros cinco más en este club. Te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia en estas cinco temporadas''.

''Es un orgullo inmenso poder continuar haciendo historia con este grandísimo club. Me siento muy afortunado de estar en el Madrid. Hace poco hice diez años y ahora renuevo. Es un sueño cumplido ver a mi familia tan feliz'', declaró Marcelo.

La figura de Roberto Carlos fue esencial para introducir a Marcelo en el Real Madrid. ''Nada más llegar, él me puso las cosas más fáciles. Me abrió las puertas de su casa y me ayudó muchísimo. Cuando llegué conocí rápido los valores de este club gracias en parte a su influencia. Me ha hecho mirar con otros ojos a este club. El trato siempre ha sido muy bueno'', confesó.

''Mi familia ha crecido durante estos once años. Tenía muchas ganas cuando llegué, pero ahora tengo más. He madurado en el Real Madrid. Los mejores momentos en estas temporadas ha sido la alegría de mi familia'', declaró Marcelo sobre su trayectoria en el Real Madrid.

Marcelo es un jugador prácticamente de la cantera. Llegó con tan solo dieciocho años como refuerzo de invierno y el Real Madrid Castilla fue una opción al principio. ''Me siento como si fuera de la cantera. Me hubiera gustado jugar con el Castilla'', declaró.

''Nunca se sabe. Volver a Brasil es una opción, pero en el fútbol nunca puedes asegurar nada'', aseguró el lateral sobre su posible retirada en el Real Madrid.

Marcelo también habló sobre sus apoyos al comienzo. ''En estos onces años, a parte de Roberto Carlos, he tenido el apoyo de jugadores como Cannavaro o Sergio Ramos al principio'', declaró.

En más de 415 partidos con el Real Madrid, el brasileño ha acumulado una experiencia en el alto nivel difícil de alcanzar. En cuanto a los jugadores con más calidad que ha conocido, Marcelo fue tajante. ''Cristiano Ronaldo ha sido el mejor jugador con el que he jugado al lado. Es el más completo que conozco. Por otra parte, el rival más complicado al que me he enfrentado ha sido Neymar. Es difícil de pararle.