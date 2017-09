Ramos: "Estábamos escasos de goles, pero con Cristiano el equipo lo nota"

Ramos y Cristiano se abrazan para celebrar uno de los goles de la noche al APOEL I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Sergio Ramos tuvo un tranquilo duelo frente a los atacantes del equipo rival. Era el estreno del conjunto madridista en la presente edición de la Champions League, a la que llegan como vigentes campeones.

En un grupo con Tottenham y Borussia Dortmund, el partido más cómodo era contra el APOEL de Nicosia en el Santiago Bernabéu. Los blancos lograron un contundente 3-0, con doblete de Cristiano Ronaldo y un gol del camero.

A pesar de la clara victoria, el inicio del encuentro no fue fácil para los de Zidane. Los chipriotas tenían como objetivo evitar el juego entre líneas de Isco, Modric y compañía. Con muchos hombres reunidos en el medio, complicaron la circulación por esa zona. Durante gran parte del duelo, se sucedieron constantes centros por parte del equipo blanco.

"Nos ha costado romperles las líneas, estaban muy juntos y no presionaban arriba", analizó Ramos, quien reconoció que "poco a poco, insistiendo, sobre todo por bandas" lograron marcar el primer tanto. "A partir de ahí, hemos seguido a por el partido y es un buen resultado para comenzar esta Champions", afirmó el capitán.

El gol que inauguraba el casillero local lo marcaba Ronaldo, tras una gran conducción de Isco y una asistencia precisa de Bale. El portugués regresaba a lo grande: "Cris es un jugador que tiene mucho gol, que vuelva con nosotros es fundamental, lo hemos notado y le necesitamos en esa línea", alabó el defensa.

La sanción que le tiene apartado de la competición doméstica está repercutiendo en la baja anotación del Real Madrid.

"Mientras Cristiano esté bien, el equipo lo va a notar, estábamos escasos de goles"

Sobre esa falta de gol Ramos buscó la explicación en que el fútbol cada día es "más complicado, hay menos diferencias y eso influye en que los resultados varíen", tras recalcar también que no siempre conseguirán abultados triunfos. Contra el APOEL, el camero -más ocupado de combinar con los centrocampistas que de defender su portería- mandó el balón a la red en el minuto 61.

Gareth Bale volvió a asistir, esta vez con la testa, para que Sergio Ramos rematase con una chilena un tanto extraña: "He robado desde atrás, me gusta incorporarme aunque sorprende porque normalmente los centrales no lo hacemos y me ha salido ese recurso que siempre se me ha dado bien", explicó. El central recordó haber marcado algún otro tanto así con el Sevilla.