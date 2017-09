Zidane: ''Esta victoria era necesaria''

Google Plus

Zidane en el banquillo del Real Madrid | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Madrid cumplió ante el rival más débil del grupo. Zidane y sus hombres afrontaron el partido con mayor confianza de la necesaria y en la primera mitad los madridistas no pudieron superar la ventaja mínima obtenida con el gol de Ronaldo a los trece minutos. Posteriormente, la segunda parte estuvo llena de un dominio blanco que acabó en un pacificador tres a cero a favor del Madrid.

Tras los dos empates consecutivos ligueros el Real Madrid necesitaba una victoria -la primera de la temporada en casa- para tener contenta y confiada a la afición. "La principal diferencia ha sido la victoria. Era necesario para nosotros sumar y coger esta competición con ganas. La segunda parte fue mucho mejor que la primera. Es siempre importante empezar esta competición con los tres puntos y con la portería a cero", declaró Zidane.

"No sé qué nos ha pasado en la primera parte. No entramos bien y tampoco teníamos ritmo de balón. La diferencia está ahí: tener movimiento entre nosotros es clave. Defensivamente no encontramos dificultades pero el ataque en la primera parte nos falló", confesó Zidane. El Real Madrid se desesperó por momentos en los primeros cuarenta y cinco minutos. El único recurso fueron los balones largos buscando a Cristiano. Sin embargo, en la segunda parte el Madrid adelantó las líneas y logró agujerear la defensa chipriota.

La vuelta de Cristiano y su ansia goleadora fue uno de los hechos más destacados: "Cristiano Ronaldo es un jugador muy importante para nosotros. Siempre está ahí y siempre mete goles. El domingo no vamos a tenerlo pero esperaremos que esté lo más pronto posible con nosotros".

Los pitos a Bale se repitieron una vez más. El galés asistió a Cristiano en el primer gol pero al igual que en el resto de partidos de competición liguera, anduvo desorientado e improductivo. El Bernabéu lo sentenció con una pitada extensa cuando el galés abandonó el terreno de juego. Ante esto Zidane fue tajante: "Bale puede jugar por la izquierda y en muchas posiciones. Él empezó ahí y puede seguir haciéndolo. Además, no creo que la afición se dedique a pitar a Bale", confesó.