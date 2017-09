Real Madrid - Apoel Nicosia: puntuaciones Real Madrid jornada 1 Champions League

Google Plus

Once inicial Real Madrid ante Apöel. Fuente: Daniel Nieto VAVEL

El Real Madrid comenzó de la mejor manera la Champions League esta temporada. Un tres a cero que antes del descanso parecía no serle tan fácil. Antes del final de la primera parte un solitario gol de Cristiano Ronaldo tras una jugada de combinación en un contraataque fue el tanto que se exponía en el marcador. Pero en los segundos 45 minutos, el portugués desde los once metros y Sergio Ramos ampliaban un marcador que perfectamente podía haber sido más amplio

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

ZINEDINE ZIDANE

7| Puso en el campo al equipo que se podía esperar. Dejó en el campo durante todo el encuentro a un Cristiano que le dio lo de siempre. Goles. Un partido que se esperaba una victoria clara. Y así fue. El entrenador dio las órdenes e hizo los cambios correctos.

KEYLOR NAVAS

7| No tuvo casi trabajo y cuando lo tuvo se mostró correcto. El equipo al que se enfrentaba el Real Madrid no dio mucho trabajo al costarricense

CARVAJAL

6| Carvajal no dio opciones a los futbolistas del conjunto chipriota. Jugó todo el partido y recibió la tarjeta amarilla

NACHO

7| Un buen partido del canterano madridista. Junto a Ramos se mostró muy seguro. Dando razones de porqué está dentro de la primera plantilla merengue.

SERGIO RAMOS

8| El sevillano sigue dando noches de buen nivel. Unido al gol, sus ataques y la seguridad en la defensa, etc. Un buen partido del de Camas. Y además, el capitán fue uno de los jugadores más destacados.

MARCELO

6| El brasileño no tuvo una de sus mejores noches. El final del partido del Levante parece no haber sido un buen precedente a este partido. De todas maneras el Apoel no le dio muchos problemas para poder subir el balón jugado.

CASEMIRO

8| Mostró seriedad y la defensa férrea típica del brasileño. Es el futbolista que siempre trabaja. El jugador que pone el equilibrio entre la defensa y el mediocampo. No tuvo mucho trabajo pero se mostró seguro.

MODRIC

8| El croata sigue a lo suyo. El mediocampo del equipo con él tiene mucho ganado. Cuando no está bien el '10', sus compañeros lo notan.

KOVACIC

8| Veinte minutos pero demostrando la calidad que atesora el croata. Iba a tener muchas oportunidades, pero las tendrá. Jugador joven y de calidad.

BALE

6| No está fino. Se le nota con el freno echado. En momentos de circulación de balón se le vio parado. De todas maneras el Bernabéu le despidió con aplausos. En los primeros 45 minutos, jugó bien en la izquierda. Además de realizar la asistencia del galés en el primer gol de Cristiano, dio buenos balones para el portugués que no pudo aprovechar para ampliar su cuenta.

CRISTIANO RONALDO

10| En continuo movimiento. Buscando desmarques. El delantero que espera el equipo. Los goles que le faltó al equipo en jornadas anteriores parecía tenerlos hoy el portugués. Buscó continuamente portería, desahogarse y meter el mayor número de goles posible. El jugador franquicia del equipo por algo. Doblete y a esperar el próximo partido.

ISCO

7| Un buen partido del malagueño. Comenzó la jugada del primer gol del Real Madrid, y además tuvo sus opciones. Pudo hacer algo más como marcar algún gol en el partido en la jugada de un penalti no pitado sobre Cristiano. De todas maneras sigue demostrando calidad, y es uno de los favoritos del aficionado blanco. Sustituido en el 72 por Ceballos

KROOS

7| El alemán tuvo que salir sustituyendo a Kovacic a los 20 minutos tras la lesión del croata. Acompañó a Modric en el mediocampo teniendo de escudero a Casemiro. Un mediocampo que ya empieza a ser irreemplazable. Si Modric juega y Kroos le acompaña, es de los mejores mediocampos del mundo. Un día más del alemán.

CEBALLOS

5| Tuvo 18 minutos para poder disfrutar de su primer partido de Champions. Y qué mejor que hacerlo en el Bernabéu y como local. El entrenador le ve como un "Isco" para el sistema. Debe continuar progresando y tendrá más oportunidades

MAYORAL

S.C. | Ocho minutos en su debut en la temporada. Extrañó que ni tan siquiera entrara en la convocatoria en el partido ante el Levante. Y más aún, tras la lesión de Benzema durante el encuentro. Se espera que en los próximos partidos tenga muchas más.