Zidane: "Puede ser que nos falte un 9"

Fuente: Real Madrid

Vuelve la competición favorita del club durante estos últimos años: "Estamos contentos con esta competición, somos los campeones pero empieza todo de cero. Y estamos muy ilusionados, sabiendo que las cosa va a ser complicada, pero somos conscientes de eso".

Tras ser preguntado por los dos pinchazos ligueros consecutivos Zidane ha sido contundente: "Nada, esto nos pasó igual el año pasado, no estamos preocupados, al contrario. No podemos estar contentos por los resultados, sobre todo el último, pero no vamos a cambiar nuestro trabajo. No estamos preocupados. Ni lo que pasó el año pasado ni este, durante una temporada resultados negativos vas a tener".

Muchas críticas al once que alineó contra el Levante a lo que el contesta tranquilo: "No me molesta, estáis aquí para hacer vuestro trabajo, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Eso no va a cambiar mi idea, me interesan mis jugadores, lo de fuera no va a cambiar lo que voy a hacer".

Sobre la ausencia de un "nueve" afirma que no se pudo fichar en su momento y que tiene total confianza en Mayoral: "Dije eso en pretemporada para aclarar que no había pedido un delantero. Ahora no podemos hacer nada. Morata y Mariano lo hicieron muy bien y ahora miras y tienes sólo a Mayoral y puedes decir que falta un nueve, puede ser, pero al final no se ha podido hacer, sobre todo por el tema de Morata. Hay que entender que quería jugar más y quería marcharse, no se ha podido conseguir otro jugador, pero yo creo mucho en Mayoral, tiene hambre. Tenemos a Gareth, es verdad que es más de banda, pero nos vamos a apañar".

Deja en duda quien será el sustituto de Karim: "Mañana tenemos un partido y lo vas a ver. A lo mejor es una opción nueva, sabemos cómo vamos a jugar mañana".

Vuelve Cristiano Ronaldo con más hambre que nunca: "Está muy bien, muy contento de volver a jugar, es lo que le mola, sólo jugar al fútbol, físicamente está muy fino, pero también de aquí (de cabeza), y está contento de estar en el campo".

Le preguntan por el rol de Ceballos en el equipo a lo que el responde que su momento llegará, no tendrá un papel secundario: "Creo que no le falta nada, su sitio es el Madrid y está haciendo las cosas muy bien y esto tiene su tiempo. Va a tener su papel como todos los demás, no va a tener un papel secundario, al contrario, pero todo lleva su tiempo. Estoy muy contento con él, lo que transmite a la plantilla y a mí que soy el entrenador".

El equipo no depende de Ronaldo, pero siempre es mejor tenerlo en el once, afirma Zidane: "Sabes quién es Cristiano, prefiero que esté siempre con nosotros. No podemos hablar de dependencia, lo que me interesa es que todos puedan jugar. Cristiano no sólo aporta goles, es un líder, siempre quiere ganar y transmite eso a los demás. Todos estamos contentos de que esté con nosotros".

Tras el descarte de Mayoral contra el Levante: "Estoy aquí para tomar decisiones y mañana va a estar con nosotros".

Zidane deja claro en esta rueda de prensa que tiene que tomar decisiones complicadas en cada jornada. Las derrotas forman parte del juego y hay que reaccionar cuanto antes con una victoria que levante el ánimo del equipo.